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أمير الرياض يزور سفارة الكويت بالسعودية ويعزي في وفاة الشيخ نواف الجابر الصباح

12/19/2023 2:34:10 PM
(MENAFN- Al Watan) قام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بزيارة اليوم لسفارة دولة الكويت في الرياض، قدم خلالها واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت - رحمه الله -. وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله مقر السفارة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح وأعضاء السفارة.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
من جانبه، أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره وتقديره لسموه على مشاعره الطيبة, داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة. وفي ختام الزيارة دوّن الأمير فيصل بن بندر، كلمة في سجل السفارة جاء فيها:
تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله-، وإننا إذ نعزي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ونعزي أنفسنا، وعائلة آل صباح الكريمة، والشعب الكويتي الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية في هذا المصاب الجلل وفاة سمو الشيخ نواف -رحمه الله- ، والذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء، لنسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته والعالم، وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على دولة الكويت الشقيقة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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