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التخصصي يحتفي بالذكرى الـ 40 لإنشاء قسم السيكلوترون والمواد المشعّة

12/19/2023 2:34:10 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث اليوم بمرور الذكرى الأربعين على إنشاء قسم السيكلوترون والمواد الصيدلانية المشعة (C&RD)، الذي يُعد مركزًا تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا دوليًا معترفًا به من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويُغطي إنتاجه ما يقارب 70% من الطلب على المستحضرات الصيدلانية المشعة بالمملكة، وذلك خلال حفل أقيم في المركز الرئيس بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور ماجد الفياض.
وصنع القسم منذ عام 1983م أكثر من 650 ألف جرعة تشمل 30 نوعاً من المستحضرات الصيدلانية المشعة التشخيصية والعلاجية، استفاد منها 50 مركزاً متخصصًا في مختلف مناطق المملكة، حيث يغطى 70% من احتياج الطلب المحلي ويسعى "التخصصي" مستقبلاً إلى تلبية 90%، سعياً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المملكة العربية السعودية.
وخلال كلمته في الحفل؛ أعرب الدكتور ماجد الفياض عن تقديره للجهود الدؤوبة التي كانت خلف هذه المسيرة التي انطلقت منذ 4 عقود وما زالت تواصل عملها، مؤكداً عزم المستشفى على مواصلة دوره كرائد في مجال الطب النووي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الصيدلانية المشعة على مستوى المملكة، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية لمرضانا ومجتمعنا.
وشهد الحفل استعراضا لرحلة إنشاء القسم عبر فيلم قصير يستعرض تركيب أول سيكلوترون بقوة 26.5 ميجا فولت من شعاع البروتون (CS-30) في العام 1978م بالمستشفى، إلى جانب تكريم منسوبي القسم نظير عطائهم الذي أسهم على مدى السنوات في تحقيق نجاحات لافتة، كما تضمن الحفل معرضًا مصاحبًا؛ تعرّف الزوار من خلاله على عمل السيكلوترون وإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة واستخداماتها في المجال الطبي.
ويولي القسم اهتماماً بالغاً بمعايير الجودة، يتمثل ذلك في تواجد شعبة متكاملة لمراقبة وإدارة جودة المنتجات، تلتزم بممارسات التصنيع الجيد (GMP)، والمعايير الوطنية للهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والمعايير العالمية مثل نظام إدارة الجودة (QMS)، ومواصفات الآيزو (ISO 9001)، إلى جانب خضوع جميع العمليات التشغيلية للرقابة المستمرة؛ بهدف التقييم الدوري وضمان السلامة وصلاحية المواد بشكل مستمر.

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