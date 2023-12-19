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محافظ الأحساء يرعى ملتقى المتعافين من السرطان السابع

12/19/2023 2:34:09 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، مساء امس“ الإثنين” ملتقى المتعافين السابع لجمعية مكافحة السرطان بالأحساء (تفاؤل) الهادف إلى إبراز دور القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي، بمقر جمعية أدباء، بحضور عددٍ من المسؤولين الحكوميين والإداريين.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن عبد العزيز العفالق، خلال الحفل، عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على رعايته الملتقى الذي تُنظِّمه الجمعية، مؤكدًا على جهود المملكة العربية السعودية في دعم القطاع غير الربحي تحقيقًا لرؤية 2030.
وأشار العفالق إلى مساندة الجمعية لمرضى السرطان، وتقديم كافة الخدمات لهم، ونشر ثقافة الوعي لكافة أفراد المجتمع، محققةً بذلك نجاحات غير مسبوقة في مستوى الخدمات والمبادرات على المستوى المجتمعي والمحلي.
من جهته، ذكر المدير التنفيذي للجمعية الدكتور فؤاد الجغيمان، أبرز نتائج مبادرات وخدمات الجمعية لعام 2023م.
إلى ذلك، ركز الملتقى على إظهار هويته المنطلقة من شعار (ومن أحياها) في إطار مؤسسي يرتكز على دور العمل الإنساني والخيري؛ لتحقيق مبدأ التضامن المجتمعي في علاج مرضى السرطان غير السعوديين والمقيمين في الأحساء.
وخلال الحفل، تم عرض مرئي بعنوان (ويبقى الأمل) لقصة طفلة تحمل رسالتها تفاصيل المعاناة بمرض السرطان، لتواجهه بعزيمة وإصرار وقوة وانتصار، كما تناول الحفل أبرز التجارب والقصص لبعض المتعافين من أبطال تفاؤل، الذين فسحت لهم الحياة مكاناً شاغراً في أرض الخير والعطاء، من رحلة العلاج إلى أرض التعافي والشفاء، بعد أن منّ الله عليهم بالالتحاق بالجمعية والاستفادة من خدماتها.
كما تم عرض فيلم قصير بعنوان (ومن أحياها) ليكون رسالة أهل الخير الموصولة من السماء بالعطاء لعباد الله في الأرض، حيث يعلو صوت الرسالة الإنسانية لكلِّ من ساهم في علاج المرضى وكان سبباً في رفع المعاناة عنهم وإدخال السعادة لهم.
واُختتم الملتقى بأوبريت إنشادي لمجموعة من الأشخاص يحملُ كل منهم هوية بلده، وهم ينقلون رسالة شكر وامتنان للمليك والوطن.
وفي ختام الحفل، كرَّم محافظ الأحساء ، كبار الداعمين وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

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