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النشامى يلتقي لبنان وقطر واليابان استعدادا لكأس آسيا

12/19/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - فرغ اتحاد الكرة من اعداد برنامج المرحلة الأخيرة للمنتخب الوطني لكرة القدم، للمشاركة في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.
ووفر اتحاد اللعبة كافة طلبات الجهاز الفني، بقيادة المغربي الحسين عموتة، من خلال ترحيل المباريات المؤجلة من منافسات مرحلة الذهاب لما بعد انتهاء مشاركة المنتخب في البطولة، وبدء التحضيرات يوم الجمعة او السبت المقبلين، والدخول في معسكر داخلي بحضور اللاعبين المحليين، في انتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفين في الخارج تباعا في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وفق ما تنص عليه تعليمات الاتحاد الآسيوي بالسماح للاعبي المنتخبات بالانضمام للمشاركة في النهائيات.
وسيغادر المنتخب الوطني للعاصمة اللبنانية بيروت لمواجهة نظيره اللبناني في الثامن والعشرين من الشهر الحالي في مباراة ودية، وحسب البرنامج المعد، ومن ثم يغادر المنتخب من بيروت إلى لعاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكرا يستمر لغاية انطلاق مباريات البطولة لغايات التأقلم على الأجواء في البلد المستضيف وخوض المباريات الودية الاستعدادية على الملاعب القطرية، حيث يخوض النشامى مواجهتين وديتين امام المنتخب القطري في الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما يلعب مع المنتخب الياباني يوم التاسع من نفس الشهر.


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