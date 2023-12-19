لتضامنه مع فلسطين.. مدعي عام فرنسي يطالب بحبس نجم منتخب الجزائر



حسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، طالب مدعي مدينة نيس العام بتوقيع عقوبة الحبس 10 أشهر بحق يوسف عطال وتغريمه 45 ألف يورو بتهمة التحريض على الكراهية. وقد أعلنت هيئة المحكمة أنها ستصدر حكمها في القضية يوم 3 يناير/كانون الثاني مطلع العام الجديد، حسبما أكدت الشبكة الفرنسية.











يذكر أن قوات الأمن الفرنسية قد اعتقلت يوسف عطال يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بذات التهمة، قبل أن تطلق سراحه بعدما دفع كفالة قدرها 80 ألف يورو.



ولم يكتف نادي نيس الفرنسي، الذي ينشط فيه الدولي الجزائري، بالإجراءات القانونية، فقام بإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الفريق، كما عاقبته رابطة الدوري الفرنسي بالإيقاف لمدة 7 مباريات؛ بسبب ما نشره على حسابه على إنستغرام من دعم لفلسطين ضد العدوان الإسرائيلي.



وقد أكدت تقارير صحفية أن اللاعب الجزائري قرر الرحيل عن النادي الفرنسي عندما ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، في يونيو/حزيران المقبل.



وابتداء من شهر يناير/كانون الثاني، بمقدور يوسف عطال، البالغ من العمر 27 عاماً، التفاوض والتوقيع لصالح أي نادٍ آخر. -وكالات

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