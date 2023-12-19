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باب خلافة عرش ميسي مفتوح على مصراعيه

12/19/2023 2:33:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من سيخلف ليونيل ميسي؟ بعد الكرة الذهبية الثامنة للأرجنتيني الأسطوري في عام 2023، قد تكون الأخيرة له، تقف ثلة من المرشحين لتحمّل المسؤولية وخلافة العرش بدءاً من الفرنسي كيليان مبابي مروراً بالثنائي الانكليزي جود بيلينغهام و هاري كاين وصولاً إلى النروجي إيرلينغ هالاند.
على الرغم من الموسم المتوسط جداً بألوان باريس سان جيرمان الفرنسي، استفاد صاحب الرقم 10 السابق في برشلونة من لقبه العالمي مع الأرجنتين في مونديال قطر، كي يحصد مرة أخرى الجائزة الكبرى على المستوى الفردي.

وبسبب بعده من الآن فصاعداً عن الملاعب الأوروبية، بعدما نفى نفسه في الولايات المتحدة باختياره الدفاع عن ألوان إنتر ميامي في الدوري الأميركي للمحترفين، في بطولة ضعيفة المستوى مقارنة مع "لا ليغا" ومنافسات دوري أبطال أوروبا، تبدو فرص "البرغوث" في تسجيل اسمه مجدّداً في القائمة الذهبية للجائزة ضئيلة جداً.

من المؤكد أن ميسي (36 عاماً) سيحظى بفرصة التألق مع التانغو في مسابقة كوبا أميركا الصيف المقبل (من 20 حزيران إلى 16 تموز)، ولكن حتى في حالة تقديم أداء ملحوظ فإنه لن يتفوّق حتما على منافسيه في دوري أبطال أوروبا وخصوصاً خلال كأس أوروبا 2024 (من 14 حزيران الى 14 تموز في ألمانيا) والتي ستكون بمثابة بوابة للحصول على الكرة الذهبية المنشودة.

عندما سُئل عن آماله في رفع الكرة الذهبية للمرة التاسعة، لم يحسم الأرجنتيني الأمر بعد الحفل الذي أقيم في نهاية تشرين الأول الماضي في باريس "لا أفكّر في المستقبل على المدى الطويل، سأتعامل مع ما يحدث يوماً بعد يوم. لدينا كوبا أميركا في الولايات المتحدة، حيث ألعب الآن، ونحن حاملو اللقب".

أضاف: "أتلهّف بفارغ الصبر لخوض كوبا أميركا، وخوض مبارياتها واحدة تلو الأخرى ورؤية كيف أشعر يومًا بعد يوم".

وبعيداً من ميسي ومنافسه التقليدي الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما)، الذي بات بدوره على شفا الاعتزال الذهبي في السعودية، حيث يدافع عن ألوان النصر، من الواضح أن الأنظار تتجه نحو الثنائي هالاند ومبابي اللذين نافسا "بولغا" في ترتيب جائزة أفضل لاعب لعام 2023. يعوّل المهاجمان على صغر سنهما (23 عامًا للنروجي، 25 عاماً للفرنسي) وعلى إحصائيات مخيفة.

هالاند الغائب الأبرز عن كأس أوروبا
أنهى النروجي موسم 2022-2023 مع فريقه مانشستر سيتي الانكليزي بتسجيله 56 هدفاً، أي أكثر بهدفين من مبابي، بطل مونديال روسيا 2018. لكن هذا الموسم (2023-2024)، سيعتمد فقط على سجله مع ناديه لإحداث الفارق، بعد أن فشل منتخب بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا.

هل سيمهد ذلك الطريق أمام مبابي للظفر بالجائزة الذهبية؟ سيكون الفرنسي أحد النجوم الكبار في البطولة القارية المقبلة، وهي البطولة الكبرى الوحيدة التي تنقص سجلّه مع منتخب بلاده (توّج بكأس العالم ودوري الأمم)، ولا يزال في السباق مع باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا (بلغ ثمن النهائي).

ولكن بعد مستوى أكثر من المتوسط قليلاً في دور المجموعات، يتعيّن عليه رفع أدائه في الأدوار الإقصائية لمساعدة فريقه على الذهاب أبعد من ثمن نهائي المسابقة التي يلهث خلف لقبها للمرة الاولى في مسيرته.

قال مدرّبه الإسباني لويس إنريكي: "لاعب مثل كيليان، أنا متأكد من أنه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية".

يتعيّن على هالاند ومبابي الحذر من الثنائي الإنكليزي بيلينغهام وكاين، الذي سيكون ركيزة أساسية في تحدي منتخب "الأسود الثلاثة" للفوز باللقب القاري، بعدما حلّ وصيفاً لإيطاليا في النسخة الاخيرة عام 2021.

بعد أن ظلّ وفياً لفريقه توتنهام لفترة طويلة، خاطر كاين وهو في سن الثلاثين من عمره بالرحيل كي ينضم إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني. لكن قائد منتخب إنكلترا سارع إلى إثبات أنه من دون شك أحد أفضل المهاجمين في العالم (24 هدفًا مع النادي البافاري).

في الصيف المقبل في بلده الجديد (ألمانيا)، سيكون حريصًا على محو خيبة أمل مونديال قطر 2022 وركلة الجزاء التي أهدرها في ربع النهائي ضد منتخب فرنسا (1-2).

من جهته، أصبح لاعب الوسط الواعد والهداف بيلينغهام (20 عاماً) في غضون أشهر قليلة أحد قادة فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني، الذي انضم إليه قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.

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