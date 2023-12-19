دي بروين ضحية جديدة من ضحايا سرقة المنازل
التاريخ
12/19/2023 2:33:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعرض لاعب نادي مانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين الى سرقة منزله في بلجيكا، لينضم بذلك الى عدد من ضحايا سرقات منازل لاعبين كرة القدم، أثناء تواجد اللاعب في السعودية، للمشاركة في كأس العالم للأندية، إذ يواجه الفريق الإنكليزي نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نصف نهائي المسابقة.
وفي سياق منفصل، بدأ النجم البلجيكي الدولي التعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة بيرنلي مطلع الموسم ليشارك في تمارين الفريق في الفترة الحالية، على ان يشارك بدقائق قليلة في كأس العالم للأندية.
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