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دي بروين ضحية جديدة من ضحايا سرقة المنازل

12/19/2023 2:33:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرض لاعب نادي مانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين الى سرقة منزله في بلجيكا، لينضم بذلك الى عدد من ضحايا سرقات منازل لاعبين كرة القدم، أثناء تواجد اللاعب في السعودية، للمشاركة في كأس العالم للأندية، إذ يواجه الفريق الإنكليزي نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نصف نهائي المسابقة.
وفي سياق منفصل، بدأ النجم البلجيكي الدولي التعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة بيرنلي مطلع الموسم ليشارك في تمارين الفريق في الفترة الحالية، على ان يشارك بدقائق قليلة في كأس العالم للأندية.

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