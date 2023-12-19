مونديال الأندية سيتحول لبطولتين كبرى وصغرى.. هذه التفاصيل

MENAFN - Alghad Newspaper)البطولة الكبرىالبطولة الكبرى ستشبه بطولة كأس العالم للمنتخبات، وستضم 32 ناديا من كل القارات، وفقا لإنجازاتهم القارية، وتصنيفهم القاري.البطولة ستنطلق صيف 2025، وستصبح بطولة صيفية تقام كل عامين أو كل 4 أعوام، حيث لم يكشف عن ذلك بعد.

نظام البطولة

نظام البطولة سيكون مطابقا لنظام مونديال 2022 في قطر، حيث يشمل 8 مجموعات، بعدها تأتي الأدوار الإقصائية ثم النهائي.



موعد البطولة والبلد المضيف

البطولة ستنطلق 15 يونيو 2025، حتى 13 يوليو من نفس العام، وستستضيفها الولايات المتحدة، تحضيرا لاستضافتها لمونديال المنتخبات في 2026.



اسم البطولة

البطولة سيطلق عليها اسم "مونديال الأندية".



الأندية العربية المشاركة

بالنسبة للأندية العربية التي ضمنت مشاركتها في "مونديال الأندية"، فهي الهلال السعودي، والأهلي المصري، والوداد المغربي.



الأندية الأوروبية المشاركة

وضمنت 8 أندية أوروبية المشاركة، بينها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلانو الإيطالي.



البطولة الصغرى

كما أقر الفيفا انطلاق بطولة سنوية، تضم أندية العالم، تقام في ديسمبر من كل عام، تشبه بشكل عام بطولة كأس العالم للأندية الحالية.



البطولة الجديدة سيطلق عليها اسم "بطولة إنتركونتينينتال".

البطولة ستشمل "مسارين"، الأول لأبطال آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، والمسار الثاني لأبطال أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية.



الفائزون في المسارين سيلتقيان في مباراة حاسمة، يواجه فيها الفائز بطل دوري أبطال أوروبا، على أرض محايدة.



البطولة ستقتصر على بطل دوري أبطال أوروبا، الذي سيخوض مباراة نهائية مباشرة، مع بطل من قارة أخرى.

النسخة الأولى ستنطلق في ديسمبر 2024.