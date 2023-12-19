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ميسي يواجه فريق طفولته في مباراة ودية

12/19/2023 2:33:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق طفولته نيولز أولد بويز بعدما وافق الأخير على خوض مباراة ودية أمام إنتر ميامي الأميركي الذي يدافع عن ألوانه بطل مونديال 2022 في فبراير المقبل.

وأعلن النادي الأميركي الذي انضم ميسي إلى صفوفه في يوليو الماضي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، الاثنين أنه سيستضيف النادي الأرجنتيني في ملعبه بميامي في 15 فبراير.

ويقع مقر فريق نيولز أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث وُلد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل ان ينضم إلى برشلونة الإسباني في سن الـ 13 عامًا.

كما يتحدر الارجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب إنتر ميامي الحالي، من روزاريو ودافع عن قميص النادي في ثلاث محطات قبل أن يشرف عليه كمدرب في العام 2012.

وقال مارتينو: أنا متحمس للترحيب بفريقي المحبوب نيولز أولد بويز في ميامي. ستكون هذه مباراة خاصة بسبب كل ما يعنيه نيولز أولد بويز بالنسبة لي، ستكون أيضًا فرصة جيدة للاستعداد لموسم يعد بأن يكون مثيرًا.

وستكون ودية إنتر ميامي المباراة الأخيرة في برنامجه التحضيري للموسم الجديد، علما أنه سيواجه أيضاً ضمن استعدادته منتخب السلفادور في سان سلفادور في 19 يناير.

كما سيخوض ميسي ورفاقه مباراتين وديتين في السعودية بمواجهة الهلال وكذلك النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء أطلق عليه لقب "الرقصة الأخيرة" بين 29 يناير والأول من فبراير قبل أن يسافر الى هونغ كونغ وبعدها طوكيو.

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