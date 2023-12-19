العقبة يوقف قطار الوحدات في دوري المحترفين
التاريخ
12/19/2023 2:33:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تمكن شباب العقبة من إيقاف قطار الوحدات بالتعادل معه بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وأحرز هدفا الوحدات كل من سيدريك هنري ومهند أبو طه، فيما سجل للعقبة كريستيان فارجاس وياسر الرواشدة، ليبقى الوحدات في المركز الثاني على سلم الترتيب وبرصيده 23 نقطة، فيما تقدم العقبة للمركز الخامس وبرصيده 13 نقطة.
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