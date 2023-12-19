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العقبة يوقف قطار الوحدات في دوري المحترفين

12/19/2023 2:33:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكن شباب العقبة من إيقاف قطار الوحدات بالتعادل معه بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وأحرز هدفا الوحدات كل من سيدريك هنري ومهند أبو طه، فيما سجل للعقبة كريستيان فارجاس وياسر الرواشدة، ليبقى الوحدات في المركز الثاني على سلم الترتيب وبرصيده 23 نقطة، فيما تقدم العقبة للمركز الخامس وبرصيده 13 نقطة.

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