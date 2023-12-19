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الاتحاد البلجيكي يعلن رسمياً غياب كورتوا عن يورو 2024

12/19/2023 2:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بشكل رسمي غياب حارس المرمى تيبو كورتوا عن بطولة أمم أوروبا 2024 للإصابة.
وكان كورتوا أعلن من جانبه الثلاثاء عدم مشاركته في نهائيات المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، بعد أربعة أشهرٍ على إصابةٍ خطيرةٍ في الركبة.

وقال كورتوا لموقع سبورتزا البلجيكي: "لن أشارك في بطولة أوروبا بسبب الإصابة".

وأضاف "إذا كنت محظوظاً يُمكنني أن ألعب مباراة في أيّار/مايو المقبل، لكن لن أكون مستعداً بنسبة 100 بالمئة لبطولةٍ كبيرة".

وتعرض كورتوا (31 عاماً) لإصابة بتمزّقٍ في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في آب/أغسطس الماضي خلال حصة تدريبية مع فريقه ريال مدريد الإسباني وخضع لعملية جراحية.

وتنطلق البطولة القاريّة التي تحتضنها ألمانيا في 14 حزيران/يونيو.

وتلعب بلجيكا التي تحتلّ المركز الرابع في تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في النهائيات في المجموعة الخامسة مع سلوفاكيا ورومانيا والفائز في المسار الثاني من الملحق.

ويأتي إعلان كورتوا غيابه عن بطولة أوروبا عقب خلافٍ مع المدرب الألماني-الإيطالي دومينيكو تيديسكو، بعدما رفض الحارس العملاق أن يلعب مباراةً أمام إستونيا في التصفيات، لعدم حصوله على شارة القيادة أمام النمسا في حزيران/يونيو الماضي.

واعتذر كورتوا بعد ذلك من زملائه والجمهور، لكنّه أصرّ على أنه عانى من "عدم التقدير".

وقال عن علاقته مع تيديسكو "بالنسبة لي لا يوجد مشكلة في حلّ الأمور".

وعلى الرغم من الخلاف، أشار كورتوا إلى عدم انتهاء مسيرته الدوليّة بعد، وقال "بالتأكيد أن الباب ليس مغلقاً أمامي (للعودة إلى المنتخب)".

وأضاف "مع ذلك أعلم أنني يجب أن أحافظ على تركيزي مع ريال مدريد هذا الموسم. البطولة الأوروبية ليست في خُطط العودة المثالية".

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