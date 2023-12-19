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مدرب باريس سان جيرمان: أتمنى استمرار مبابي

12/19/2023 2:33:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمنى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي استمرار المهاجم كيليان مبابي مع الفريق لما بعد الموسم الحالي إذ ينتهي عقده مع نادي العاصمة في الصيف، معتبراً إياه بعمر ابنه.

وتأهل سان جيرمان إلى الأدوار الإقصائية في البطولة القارية بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة، بينما تصدر سوسييداد المجموعة الرابعة من دون خسارة.

وقال مدرب برشلونة وإسبانيا السابق للصحافيين يوم الثلاثاء: أنا سعيد بالقرعة لأنني أردت حقا العودة إلى إسبانيا. نعرف ريال سوسييداد جيدا. لديه العديد من اللاعبين الذين كانوا معي في تشكيلة المنتخب الوطني الإسباني.

وأتبع: نعرف أنها ستكون مباراة صعبة. لقد تصدروا مجموعة ضمت إنتر ميلان الذي خاض نهائي الموسم الماضي ورغم ذلك نجحوا في احتلال القمة.

وأضاف لويس إنريكي، الذي تولى تدريب باريس سان جيرمان في يوليو الماضي، أنه لا يزال في عملية تحسين وتطوير تشكيلة الفريق لاستخلاص أفضل ما فيها.

وتابع: سعيد للغاية بالنصف الأول من الموسم على صعيد النتائج. كنا في مجموعة صعبة للغاية في دوري الأبطال. وفي النهاية حققنا نتائج جيدة أيضا في الدوري. الجزء الأكثر صعوبة سيكون في النصف الثاني من الموسم.

ويملك باريس سان جيرمان فارق خمس نقاط في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي ويواجه ميتز صاحب المركز 14 الأربعاء، لكن لويس إنريكي حذر فريقه من التساهل ضد منافسه الذي خسر آخر ثلاث مباريات.

وقال: ستكون مباراة صعبة للغاية، سيتركون مساحات قليلة للغاية لنا في الهجوم، نحتاج إلى أن نكون في غاية الدقة من أجل استغلال تلك المساحات.

وتتزامن المباراة مع عيد ميلاد كيليان مبابي الذي سجل 164 هدفا في الدوري مع باريس سان جيرمان، من بينها 16 هدفا هذا الموسم في 15 مباراة.

وقال لويس إنريكي: مبابي لا يزال صغيرا جدا بعمر 25 عاما. إنه في عمر ابني وهو شيء مميز، أتمنى أن يحقق النجاح الفردي والجماعي، وآمل أن يظل هنا في باريس، وآمل كذلك أن نساعده على التطور.

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