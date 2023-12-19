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تشافي يثق في عمله.. وجيرونا يسعى لمواصلة صدارته

12/19/2023 2:33:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز أمس، أنه "يثق كثيرا" فيما يفعله، وأنه على الرغم من سوء النتائج يمكنه أن يقدم "موسما طيبا، وذلك قبل مواجهة ألميريا في الدوري الإسباني مساء اليوم.
وقال المدرب في مؤتمر صحفي: "أحيانا لا يمكن أن يمتن المرء لكونه مدربا للبرسا. قد يكون أمرا كريها، وعشت هذا كلاعب. أحاول أن أتجاهل الانتقادات. أنا أومن بما نفعله".
واعتبر تشافي أن الفوز على ألميريا "سيكون مهما بعد ثلاث مباريات من دون انتصار"، وقال المدرب: "الوضع مزعج، لكن يمكن تخطيه".
وأضاف: "لا يجب علينا أن نسقط. ما نمر به بسبب أخطائنا ونقاط تركناها تتسرب. علينا أن ننهي الدور الأول جيدا وأن نقدم الدور الثاني بشكل أفضل".
وتحدث تشافي عن أنه بداية من العاشر من كانون الثاني (يناير) 2024 في لا ليجا وكأس السوبر ستعرف المحادثات الدائرة بين الـVAR والحكام في اللعبات التي ستخضع للمراجعة، وصرح: "هذا في صالح كرة القدم وكي يرى الجمهور ما يحدث بين الحكام. أن تكون حكما أمر صعب".
وردا على سؤال بخصوص سوق الانتقالات الشتوية، قال تشافي: "لو سارت كل الأمور بشكل جيد، فسينضم فيتور روكي إلى الفريق في فترة الأعياد".
وبخصوص نابولي، خصم فريقه المقبل في دوري الأبطال قال: "نواجه حامل لقب الدوري الإيطالي وهم في وضع مشابه لنا"، مؤكدا أن فرص الفريقين متساوية وأن هدفه بغض النظر عما سيحدث للفريقين في الشهرين المتبقيين على مواجهتهما هو "العبور إلى ربع النهائي".
من ناحية ثانية، يسعى جيرونا الفارض نفسه معادلة صعبة في الدوري الإسباني، بعدما حقق مفاجآت من العيار الثقيل قادته للتربع على الصدارة، إلى إنهاء العام الحالي على عرش "لا ليجا" عندما يواجه مضيفه ريال بيتيس غدا ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة.
وبعدما قلب جيرونا الأمور رأسا على عقب، يتابع ريال مدريد وصيفه بفارق نقطتين (44 مقابل 42) مطاردته آملا بدوره في أن ينتزع الصدارة بفوزه على مضيفه ألافيس وبانتظار دعسة ناقصة من المتصدر.
ويخوض جيرونا مفاجأة الموسم مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام بيتيس السابع (27 نقطة)، فبعد فوزه على ألافيس 3-0 أول من أمس الاثنين، استعاد الصدارة من نادي العاصمة وسيكون أمام فرصة زيادة الفارق إلى خمس نقاط قبل ان يلعب الاخير مباراته في اليوم ذاته.
ويقدم جيرونا عروضا رائعة هذا الموسم حيث يعتبر ايضا الفريق الافضل هجوما بـ 41 هدفا، معولا على تألق الوافد الجديد المهاجم الاوكراني أرتيم دوفبيك، ثاني ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف وأربع تمريرات حاسمة، اضافة إلى الثنائي البرازيلي سافينيو والاوروجوياني كريستيان ستواني، حيث سجل الأول 4 أهداف والثاني ستة.
كما يعد جيرونا ثالث أفضل فريق هجومي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، خلف بايرن ميونيخ الألماني (47) ومواطنه باير ليفركوزن (42)، وأمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا ودوري أبطال أوروبا (40).
لكن الفريق الكاتالوني الذي يستحوذ مالكو سيتي على حصة مالكة فيه، سيواجه خصما صعب المنال هو بيتيس الذي تعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام ريال سوسييداد سلبا وريال مدريد 1-1، رغم انه يعاني هجوميا حيث لم يسجل سوى 19 هدفا في 17 مباراة.
وأصبح دوفبيك، الذي سجل هدفين من ثلاثية جيرونا أول من أمس الاثنين في ملعب ألافيس، أحد أبرز الأسماء في "لا ليجا" في الموسم الحالي بسبب سجله التهديفي.
وفي 16 مباراة، لعب 10 منها فقط أساسيا، تمكن دوفبيك من تسجيل 10 أهداف، بالتساوي مع بورخا مايورال، ولا يسبقه في تصنيف الهدافين إلا جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد.
وفي المباريات التي لعبها، سدد المهاجم الأوكراني 38 مرة، كانت 19 تسديدة منها على المرمى، في حين أن أكثر من نصف هذه التسديدات على المرمى قد سكنت الشباك.
وأحرز دوفبيك أربعة أهداف بالرأس وستة بالقدم اليسرى، كان اثنان منها من ركلتي جزاء. كذلك، نجح مرتين في إحراز هدفين في مباراة واحدة، الأولى أمام ألميريا (5-2) والثانية أمام ألافيس.
ووفقا للبيانات، فهو أفضل رأس حربة في دوري الدرجة الأولى بين من لعبوا 40 % من الدقائق: بمعدل 0.83 هدف في المباراة و2.83 تسديدة داخل المنطقة و1.58 تسديدة على المرمى و5.57 لمسة في المنطقة و0.79 في الأهداف المنتظرة.
وحده كريستيان ستواني، بديله، من تمكن من إحراز عدد أهداف أكبر مع جيرونا، في أول 16 جولة من الدوري الإسباني (2018-2019). بالنسبة إلى سلفه، تاتي كاستيانوس، فكان في هذا العدد من الجولات قد سجل أربعة أهداف، وأنهى الموسم كله بـ13 هدفا في "لا ليجا" بعد لعب 2600 دقيقة.
وترك كاستيانوس، الذي يلعب الآن في لاتسيو، ذكرى جيدة في ملعب مونتيليفي معقل جيرونا، لهذا كانت أمام إدارة النادي مهمة صعبة لإيجاد بديل مضمون، إلى أن جرى التعاقد مع دوفبيك الذي دفع أكثر من سبعة ملايين يورو لدنيبرو الأوكراني للحصول على 70 % من حقوق اللاعب.
ووصل دوفبيك صاحب الـ26 عاما إلى لا ليجا بعد أن كان هدافا للدوري الأوكراني في آخر موسمين، وعقب تسجيله 29 هدفا في 39 مباراة في الموسم الماضي.
وفي الموسم الحالي سجل 10 أهداف وصنع أربعة.
وحده بيلينجهام من حقق رقما أكبر إذ سجل 13 وصنع اثنين في الليجا، في حين أن كل من أنتوان جريزمان وبورخا مايورال ورودريجو جويس وإنيياكي ويليامز، فرصيد كل منهم بين الصناعة والتسجيل 11 هدفا.
وكان الهدف الثاني لدوفبيك في ألافيس، والثالث عامة، هو رقم 187 لجيرونا في دوري الدرجة الأولى.
ومتسلحا بأقوى دفاع في الدوري حيث لم تهتز شباكه سوى 11 مرة، يتطلع ريال مدريد إلى تعثر جيرونا من أجل قلب الطاولة وانتزاع الصدارة قبل نهاية العام، وسيكون مرشحا لخطف النقاط الثلاث أمام ألافيس الذي يعتبر من بين الأضعف هجوميا في الدوري.
ويعول فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي على تألق الثنائي الانجليزي جود بيلينجهام متصدر ترتيب الهدافين بـ 13 هدفا، والبرازيلي رودريجو (7 أهداف و4 تمريرات حاسمة)، علما بأنهما زارا الشباك في فوز "الملكي" على فياريال 4-1 في المرحلة الماضية.
ويعود آخر فوز لفريق ألافيس على ريال إلى 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 عندما تغلب عليه 2-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو". فيما فاز الـ "ميرينجي" في المباراتين الأخيرتين التي جمعت بينهما العام 2022 بنتيجة 4-1 ذهابا و3-0 إيابا، قبل أن يهبط ألافيس إلى الدرجة الثانية ثم يعود إلى النخبة هذا الموسم.
ويأمل برشلونة الثالث (35 نقطة) في أن يستعيد عافيته بمواجهة ألميريا متذيل الترتيب، بعد سقوطه أمام جاره الكاتالوني جيرونا 2-4 وتعادله امام مضيفه فالنسيا 1-1، ليتأخر بفارق 9 نقاط عن المتصدر.
كما فشل النادي الكاتالوني في الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث سقط أمام رويال أنتويرب البلجيكي 2-3 في الجولة السادسة الاخيرة من دوري أبطال أوروبا بعدما كان ضمن بلوغه ثمن النهائي.
وسيكون المدرب تشافي أمام فرصة تلميع صورته والعودة بالنقاط الثلاث في مهمة تعتبر سهلة على الورق بمواجهة فريق في قاع الترتيب وما يزال الوحيد في "لا ليجا" من دون فوز.
وإلى جانب نتائجه المتردية، يعاني برشلونة من نقص في لاعبيه حيث يغيب لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ بسبب الايقاف، في حين يفتقد النادي الكاتالوني أيضا لجهود الحارس الالماني مارك أندريه-تير شتيجن وإنيجو مارتينيز وماركو ألونسو وجافي بسبب الاصابة.
وتشهد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا صراعا محتدما حيث يستضيف أتلتيك بلباو الخامس (32 نقطة) نظيره لاس بالماس اليوم الأربعاء، فيما يحل ريال سوسييداد السادس (30) ضيفا على قادش غدا الخميس. -(وكالات)

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