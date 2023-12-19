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حزن في الأهلي بعد ضياع فرصة جديدة لبلوغ نهائي مونديال الأندية

12/19/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خيم الحزن الشديد على بعثة نادي الأهلي المصري بالسعودية بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2-0 أول من أمس الاثنين.
وذكر مصدر مقرب من النادي المصري، أن طموح الفريق كان كبيرا لتحقيق إنجاز جديد وبلوغ النهائي "لذلك هناك غضب كبير وحزن ينتاب اللاعبين والجهاز الفني والإدارة".
وأشار المصدر إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق "كان حزينا للغاية عقب اللقاء بسبب الفرص السهلة التي أهدرت، فقد كانت فرصة تاريخية للوصول إلى النهائي"، وأوضح: "الجهاز الفني بدأ جلسات تحفيزية للاعبين، من خلال المعد النفسي، لتهيئتهم لخوض لقاء الميدالية البرونزية" المقرر بعد غد الجمعة.
واستأنف الأهلي تدريباته في جدة مساء أمس، استعدادا للقاء الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.
وعقد المدرب كولر محاضرة فنية للاعبي الأهلي، للحديث عن أبرز مشاهد لقاء الغد والأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام فلومينينسي.
ويملك الأهلي العديد من المؤثرات التي تجعله يخوض لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية بدوافع كبيرة، رغم صدمة الخسارة من فلومنينسي.
وما يزال بمقدور الأهلي المنافسة على برونزية جديدة في مشواره، بدوافع خاصة على المستويين المالي والفني، إلى جانب العامل النفسي والمعنوي، قبل استكمال البطولات الأخرى التي ينافس عليها.
وسيكون الجانب المالي أحد أهداف الأهلي نحو اقتناص المركز الثالث، لزيادة غلته من مكافآت البطولة من 2 مليون دولار هي مكافأة المركز الرابع إلى 2.5 مليون دولار، والتي يحصل عليها صاحب البرونزية.
ويعاني الأهلي من أزمة توفير سيولة دولارية لتسديد رواتب لاعبيه الأجانب والمدربين، فيما ستكون مكافأة المونديال بمثابة فرصة لإنعاش خزينته.
من جهة ثانية، كان كولر يطمح في تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل للمباراة النهائية، لكنه أيضا حال توج بالبرونزية سيعادل إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
وحصد جوزيه برونزية مونديال الأندية مع الأهلي العام 2006، بينما توج بيتسو بنفس الميدالية مرتين في 2020 و2021.
وقاد كولر الأهلي في مونديال الأندية النسخة الماضية، لكنه حل في المركز الرابع.
سيواصل الأهلي تحقيق إنجاز عربي، بإضافة ميدالية برونزية رابعة في مشواره بمونديال الأندية.
ولا يعد الأهلي صاحب الإنجاز الأكبر عربيا على مستوى الميداليات، فقد حصد العين الإماراتي والرجاء المغربي الميدالية الفضية من قبل مرة واحدة.
إلا أن الأهلي ينفرد بحصوله على البرونزية في 3 مناسبات، وسيضيف لنفسه إنجازا جديدا بحصد الميدالية الرابعة إن نجح في ذلك.
ولا يعد مونديال الأندية نهاية المطاف للفريق المصري فهو يستعد لخوض منافسات مهمة وقوية تبدأ بالسوبر المصري في الإمارات، ثم استكمال الدور المصري ودوري أبطال إفريقيا.
وتضمن برونزية مونديال الأندية للأهلي الحفاظ على استقرار الفريق وحالته المعنوية الحالية التي عاشها بعد الفوز على اتحاد جدة بعد فترة من غياب الثقة بين الجمهور واللاعبين في الفترة الأخيرة، وتصاعد الانتقادات ضد عناصر الفريق.
وساد الحزن وجوه لاعبي الأهلي أثناء حديثهم للإعلام عقب نهاية مباراة أول من أمس.
وقال مدافع الأهلي محمد عبد المنعم إن الفريق قدم مباراة كبيرة، لا سيما في الشوط الأول، لكنه أهدر العديد من الفرص التي كانت ستغير مجرى المباراة.
وأضاف عبد المنعم أن الأهلي تراجع في الشوط الثاني وهو ما منح الفريق البرازيلي الفرصة للتقدم، لافتا إلى أن الأهلي فرط في فرصة تاريخية للتأهل إلى النهائي لأول مرة.
من جانبه قال لاعب الاهلي إمام عاشور: "قدمنا أفضل ما لدينا من أجل التأهل إلى النهائي ولكن لم نوفق في العديد من الفرص التي سنحت لنا".
وأضاف عاشور أن الأهلي سيغلق المباراة استعدادا لمباراة تحديد المركز الثالث من أجل الفوز ببرونزية جديدة للنادي".
وأوضح طاهر محمد لاعب الأهلي: "اللاعبون تحدثوا كثيرا قبل المباراة عن مواجهة فلومينينسي وأنها حياة أو موت لأننا كنا نتمنى أن نحقق إنجازا تاريخيا بالتأهل للنهائي لأول مرة".
وتابع "أهدرنا الفرص وافتقدنا التركيز وتنتظرنا مباراة جديدة يوم الجمعة، في العام الماضي لم نحقق شيئا واكتفينا بالمركز الرابع وأعتقد أن هذا العام نستحق ميدالية لأننا قدمنا مباريات كبيرة وربنا لن يهدر تعبنا".
كما تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد المباراة وقال: "غاب التوفيق عنا وأهدرنا أربع فرص في الشوط الأول ومثلها في الشوط الثاني وكان غياب التوفيق مشكلة كبيرة".
وأردف: "الفريق البرازيلي أهدر أيضا بعض المحاولات وركلة الجزاء فتحت المباراة بعدما كنا مسيطرين تماما".
وختم الشناوي حديثه بالقول "لم نقصر لكننا استعجلنا بعد استقبال مرمانا الهدف الأول وكان من المفترض أن نكون أهدأ... أشكر الجمهور وأقدر حزنهم ولكن ننتظر مساندتهم لأنهم صنعوا أجواء رائعة".
أما كولر فقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن فريقه عانى من إهدار الفرص السهلة، كما هو الحال في المباريات السابقة بالموسم الحالي.
وأكد كولر أن خوض مباراة كل يومين يساهم في تراجع معدل اللياقة البدنية ويؤثر على التركيز في التمرير وإنهاء الفرص، وهو ما حدث اليوم.
وحول غياب أحمد نبيل "كوكا" اليوم أوضح: "كوكا عانى من وعكة صحية، ولم أفضل إشراكه اليوم حتى لا تتفاقم حالته، ودفعت بأكرم توفيق لرغبتنا في الدفاع بشكل أفضل وقدم المطلوب منه".
وعبر كولر عن استيائه من سؤال الصحفيين له عن أسباب تأخر التغييرات، بقوله: "لا أجري التبديلات اعتباطا، الصحفيون لا يعرفون حالات اللاعبين، سئمت هذا السؤال، أنا المسؤول عن اتخاذ قرارات التغييرات في الوقت المناسب".
أضاف: "لعبنا بشكل مفتوح رغبة في التسجيل، ولاحت لنا الفرص لكننا لم ننجح في ترجمتها".
وحول كأس العالم للأندية في شكله الجديد، أوضح كولر أن "الفكرة جيدة، لكن يجب التفكير في اللاعبين، فكثرة السفر ولعب مباراة كل يومين أمر جيد، لأنه سيضعف من اللاعبين ولياقتهم البدنية".
في الطرف المقابل، أثنى فرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومينينسي، على فوز فريقه، وقال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "هذا الفوز يرضيني، فقد بلغنا النهائي، عانينا من بعض التوتر لأننا نخوض كأس العالم للأندية للمرة الأولى".
وأضاف: "الأهلي ليس سهلا على الإطلاق، سبق له مواجهة بالميراس وكورينثيانز وإنتر ناسيونال وفي كل مرة قدم مستويات طيبة لأنه يضم لاعبين أصحاب خبرات ودوليين من مصر وتونس".
وتابع: "ليس غريبا أن يهزم الأهلي فريق اتحاد جدة المدجج بالنجوم العالميين، وعلينا أن نرى كرة القدم بشكل مختلف. الأهلي فريق جماعي وفاز بدوري أبطال أفريقيا 11 مرة".
وأشار إلى أن فريقه لعب بشكل جيد في الشوط الثاني وكان بمقدوره زيادة النتيجة. -(وكالات)

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