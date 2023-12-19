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الأرثوذكسي يكبد اتحاد عمان خسارته الأولى ويتصدر سلة الناشئين

12/19/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تكبد فريق اتحاد عمان خسارته الأولى هذا الموسم أمام منافسه فريق الأرثوذكسي بنتيجة (77-81)، في لقاء أقيم أول من أمس بصالة "إميل وماري حداد" في النادي الأرثوذكسي بمنطقة عبدون، ضمن إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة.
وبرز محمود ذياب في اللقاء من جانب لاعبي الأرثوذكسي بتسجيله 12 نقطة و9 متابعات وتمريرتين و6 بلوك شوت بفاعلية 23، يليه زميله ليث ساحلية بتسجيله 23 نقطة و3 متابعات وتمريرة و3 سرقات للكرة بفاعلية 18، فيما كان معتز صويص اللاعب الأبرز من جانب فريق اتحاد عمان بتسجيله 23 نقطة مع 6 متابعات وتمريرة و5 ستيل بفاعلية 17، يليه حمزة شعبان بتسجيله 18 نقطة ومتابعتين وتمريرتين و2 ستيل بفاعلية 14.
وسجل اتحاد عمان 27 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 21 نقطة للأرثوذكسي، و13 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 9 نقاط، و35 نقطة من الفاست بريك مقابل 31 نقطة للأرثوذكسي، الذي كانت دكة بدلائه أكثر فاعلية بمساهمتها في تسجيل 21 نقطة مقابل 18 نقطة لـ"بنش" اتحاد عمان.
وأنهى الأرثوذكسي مشواره في المرحلة الأولى متصدرا لترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 19 نقطة، يليه فريق اتحاد عمان ثانيا برصيد 17 نقطة مع تبقي مباراة له أمام الرياضي، والأخير يحتل المركز الثالث بـ13 نقطة، ويحتل نجوم الأردن المركز الرابع برصيد 11 نقطة، متقدما عن فريق نجوم الإنجليزية بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي خامسا بالرصيد النقطي نفسه، ويتذيل نجوم الجبيهة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.
وتختتم مباريات المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة، غدا، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة عن المجموعة الأولى، حيث يلتقي اتحاد عمان مع الرياضي عند الساعة الخامسة مساء، تليها مواجهة فريقي نجوم الإنجليزية ونجوم الأردن عند الساعة السابعة مساء.

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