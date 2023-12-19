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مطالبات ببنود واضحة في خطة اتحاد الكرة الإستراتيجية

12/19/2023 2:33:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات تنتظر الأندية أن تسهم الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية، خلال السنوات الخمس المقبلة (2023-2028)، والتي يرسمها اتحاد الكرة من خلال اجتماعات مستمرة، طريقة جديدة لمسيرة الكرة الأردنية وعلاقة أفضل مع الأندية، إضافة الى إيجاد حلول للمشكلة المالية مع عدم وجود شركة رعاية لدوري المحترفين.
وكشف اجتماع الهيئة العامة الاتحاد كرة القدم، الذي عقد يوم السبت الماضي، عن حجم المعاناة المالية للاتحاد والأندية، ورغم أن الاجتماع محدد بنقاط أبرزها المصادقة على التقريرين المالي والإداري للعام 2022، وموازنة 2023، وعدد من البنود الروتينية، فإنه لم يخلُ من إشارات واضحة وصريحة عن صعوبة إكمال الموسم الحالي، مع استلام الأندية أكثر من 90 % من مستحقاتها، وعدم قدرة الاتحاد على إيجاد شركة راعية، إضافة إلى التوقفات المستمرة لمنافسات الدوري والتي أثرت على الأندية ماليا وإداريا.
وفي الوقت الذي لا تسمح فيه التعليمات بطرح بنود خارج جدول الأعمال، وإصرار الاتحاد على التمسك بذلك، وامتناع المقترحات من إدارات الأندية عن طرح همومها عبر بند ما يستجد من أعمال، شهدت المناقشات خارج إطار الاجتماع تصريحات بين إدارات الأندية والاتحاد حول العديد من النقطة التي تهتم الأندية وأبرزها المالية.
وتهدف الخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء نحو تحقيق أهداف نوعية في السنوات المقبلة، مع وجود فترة زمنية محددة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال عملية متسلسلة تتم مراقبتها وتقييمها بشكل دوري، بهدف تلبية تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية.
ووضع الاتحاد محاور الخطة، بعد دراسة مستفيضة لواقع الكرة الأردنية، وأخذ بعين الاعتبار نقاط القوة والضعف، إلى جانب التحديات والفرص المتاحة، لتكوين ملامح خطة عمل استراتيجية وأهداف نوعية يتطلع الاتحاد لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير المنتخبات الوطنية والفئات العمرية وتطوير البطولات المحلية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية، وتمكين الأندية، وتطوير الجانب التسويقي وزيادة التفاعل مع الجماهير.
وتطرقت الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، خلال ردها على بند من بنود ما يستجد من أعمال، حول إعادة النظر في برنامج البطولات المختلفة، مؤكدة أن الخطة ستعمل على تطوير منظومة الكرة الأردنية، كما أكدت في وقت سابق أن الاتحاد قام بجهد كبير على مدى الأشهر الماضية لوضع خطة استراتيجية تحمل أهدافاً رئيسية، موضحة أن خلوة الهيئة التنفيذية ومختلف دوائر الاتحاد والتي جرت قبل أشهر، شكلت بداية لسلسلة من الاجتماعات مع مختلف أركان المنظومة والشركاء، قبل اعتماد الاستراتيجية بصيغتها النهائية وبدء تنفيذها.
وتمنى عدد من رؤساء الأندية وممثليها الذين حضروا الاجتماع، أن تكون مخرجات الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية واضحة الرؤية، وتشمل جميع موظفي الاتحاد وأعضاء اللجان ومجلس إدارة الاتحاد، وأن تكون المسابقات المحلية بمستوى مميز، يضمن التطور الفني القوي، وتوفير الاستقرار المالي وجلب إيرادات مختلفة للأندية والاتحاد من خلال الاهتمام بالجوانب التسويقية وزيادة قيمة لعبة كرة القدم، إضافة تشكيل لجان فنية ولجنة المنتخبات الإدارية والفنية بالمراحل المختلفة.
وشدد رؤساء الأندية، في حديثهم لـ"الغد"، على ضرورة الاستعانة بالكفاءات الوطنية في المنتخبات ولجان الاتحاد المختلفة، والاهتمام بتطوير البنية التحتية، وخصوصا الملاعب التي تعاني كثيرا خلال استقبالها منافسات الموسم، على أن يبقى الحوار قائما بين إدارات الأندية والاتحاد في المجالات كافة، وعدم اقتصار الحوار على الأزمات.
وعاشت الكرة الأردنية أياما صعبة خلال السنوات الماضية، وشهدت تراجعا كبيرا في أداء ونتائج المنتخبات الوطنية للجنسين في البطولات العربية والاسيوية والدولية، إضافة الى معاناة الأندية، نتيجة تراكم الديون والمستحقات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

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