عموتة يلتقي أبو زمع للتنسيق بشأن اللاعبين.. هدف بني هاني ينافس آسيويا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عموتة يلتقي أبو زمع في جلسة تشاورية

كشف مصدر في اتحاد كرة القدم، أن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول المغربي الحسين عموتة، التقى، أمس، المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 عبدالله أبو زمع، في جلسة تشاورية، قبيل إعلان تشكيلتي المنتخبين للمرحلة المقبلة.

ووفق المصدر، فإن عموتة هدف من الجلسة، إلى اختيار أسماء اللاعبين المشتركين بين المنتخبين، بحيث يتم تحديد هوية اللاعبين المتواجدين في المنتخب الأولمبي، والذين سيتم استدعاؤهم للمنتخب الأول خلال مرحلة كأس آسيا. ويطالب الجميع دوما، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين المنتخبين الأول والأولمبي، لما يخدم مصلحة الكرة الأردنية في المرحلة المقبلة.

بني هاني ينافس على لقب أجمل هدف بدوري أبطال آسيا

دخل نجم فريق النادي الفيصلي لكرة القدم رزق بني هاني، في منافسة قوية على لقب أجمل هدف في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وطرح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أجمل أهداف الجولة، للتصويت عليها من قبل الجمهور، لاختيار الهدف الأجمل، بحيث ينتهي التصويت عند الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل.

واختار الاتحاد الآسيوي، هدف بني هاني في مرمى الشارقة في الجولة السادسة من البطولة، ليدخل في منافسة مع أهداف أخرى، بانتظار الحسم يوم الجمعة، علما أن انطلاقة بني هاني في التصويت جاءت مثالية بعدما تصدر التصويت في مراحله الأولى.

فضل هيكل ضمن خيارات الفيصلي

بات لاعب فريق شباب الأردن لكرة القدم فضل هيكل، أحد أبرز خيارات فريق الفيصلي في المرحلة المقبلة من الدوري.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، تلقيه استمزاجا للرأي بشأن إمكانية اللعب في الفيصلي، وهو ما رحب به نجم خط الوسط الذي اعتبر أن اللعب في فريق بحجم الفيصلي يعد أمنية لكل لاعب.

المصدر أشار إلى أن هيكل الذي يرتبط بعقد مع شباب الأردن حتى نهاية الموسم الكروي المقبل، ربما يلجأ إلى طلب فسخ العقد بعد نهاية مرحلة الذهاب، استنادا إلى عدم حصوله على رواتبه منذ أشهر، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

عليمات في ماليزيا بعد خلاف مع شباب الأردن

يتواجد لاعب فريق شباب الأردن لكرة القدم تحت سن 19 معاذ عليمات، في ماليزيا، أملا في الحصول على فرصة احتراف هناك.

ويحتجب عليمات عن تدريبات فريق شباب الأردن حاليا، بسبب اختلاف في وجهات النظر حول بعض البنود في العقد الجديد المقترح بين الجانبين.

نظام التسلل شبه الآلي يظهر في كأس آسيا

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إنه سيكون بإمكان حكام مباريات كأس آسيا التي تنطلق في قطر الشهر المقبل، تعزيز قراراتهم من خلال الاستفادة من نظام تسلل شبه آلي، والذي سيتم تطبيقه في جميع المباريات الـ51 بالبطولة.

وستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليصبح الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري بالعالم يقوم بتطبيق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية. ويأتي تطبيق نظام التسلل شبه الآلي لتعزيز تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، التي سيتم تطبيقها بشكل كامل، في أعقاب تطبيقها بنجاح اعتباراً من الدور ربع النهائي خلال النسخة الماضية العام 2019. وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا AFC قطر 2024.

ويقوم النظام باستخدام 13 كاميرا متخصصة، يتم توزيعها بشكل استراتيجي من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.

وسوف يسهّل تطبيق هذه التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في موقع تسلل باستلام الكرة، حيث يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد، كي يقوم بتدقيق موقع اللاعب على الفور. ومن خلال تدقيق خطوط التسلل التي يقوم بوضعها هذا النظام في كل لحظة، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتم إعلام حكم الساحة، ويتم اتخاذ القرار النهائي على أرض الملعب من قبل الحكم.

وبمجرد استكمال عملية اتخاذ القرار، يتم استخدام القيم ذاتها التي استخدمت في عملية صنع القرار، من أجل صناعة تصميم ثلاثي الأبعاد، ليتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب كأس آسيا AFC قطر 2023، وسيتم تزويد القنوات الناقلة بهذا التصميم، بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية.

ملكاوي يؤكد ضرورة السلوك الرياضي في اختيار اللاعبين

وجه الإعلامي الأردني والناقد الرياضي المقيم في سلطنة عمان حسان ملكاوي، رسالة إلى المديرين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي لكرة القدم الحسين عموتة وعبدالله أبو زمع، بضرورة اعتماد السلوك الرياضي أولا في عملية اختيار اللاعبين، معتبرا أن استدعاء أي لاعب لا يلتزم بالسلوك، من الممكن أن يؤثر على منظومة المنتخب بأكمله.

وأشار ملكاوي، في حديثه لـ"الغد"، إلى أن الاهتمام بالسلوك الرياضي والأخلاقي للاعبين، يشكل داعما إضافيا للمستوى الفني، لافتا إلى ضرورة الدقة في اختيار اللاعبين للمنتخبات، وتجنب انتقاء أي لاعب لا يتماشى سلوكه مع الروح الرياضية، لأنه في نهاية المطاف، سيؤثر سلبا على منظومة المنتخب، كما أن هذا الاختيار لن يكون مقبولا من قبل الجماهير التي تحرص دائما على ضرورة أن يكون الأداء الفني مقترنا بالأخلاق والسلوك الرياضي.

وقال "لا يمكن أن يقوم لاعب بسلوك أخلاقي مستفز للجميع، ويتم مكافأته بالدعوة للمنتخب"، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالسلوك عند اختيار المنتخبات.

كواليس النجوم

. المتابعون لكرة القدم الأردنية، يترقبون قرار اللجنة التأديبية بشأن قضية ناديي جرش ودوقرا في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.. العديد من المتابعين يتواصلون مع "الغد" للسؤال عن آخر التطورات في القضية، وموعد صدور القرار.

. مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم التي أعلن عنها أمس أمام المنتخب اللبناني والمقررة يوم 28 من الشهر الحالي في لبنان، يتوقع أن تقام في مدينة طرابلس وليس في بيروت كما تم الإعلان عن ذلك رسميا، كون المنتخب اللبناني يعسكر في طرابلس في تلك الفترة.

. أندية الدرجة الأولى تتواصل مع اتحاد الكرة، من أجل الحصول على الدفعة الأخيرة المستحقة من الموسم الكروي الحالي.

. مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عقد أول من أمس اجتماعا دوريا، للمصادقة على بعض البنود والتفاصيل الروتينية.







المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة - (من المصدر)