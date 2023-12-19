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منتخب الكرة يلتقي لبنان وقطر واليابان تحضيرا لكأس آسيا

12/19/2023 2:33:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات أنجز اتحاد كرة القدم، برنامج المرحلة الأخيرة من إعداد المنتخب الوطني، للمشاركة في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.
وأعلن اتحاد الكرة عن تنظيم 3 مباريات ودية تحضيرية لمنتخب النشامى أمام منتخبات لبنان وقطر واليابان، قبل البدء في منافسات آسيا.
ويتوجه المنتخب من عمان للعاصمة اللبنانية بيروت لمواجهة نظيره اللبناني في الثامن والعشرين من الشهر الحالي في مباراة ودية، وحسب البرنامج المعد، يطير المنتخب من بيروت إلى عمان ثم للعاصمة القطرية الدوحة، لإقامة معسكر يستمر لغاية انطلاق مباريات البطولة لغايات التأقلم على الأجواء في البلد المستضيف وخوض المباريات الودية الاستعدادية على الملاعب القطرية، فيلعب النشامى مواجهتين وديتين أمام المنتخب القطري في الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما يلعب مع المنتخب الياباني يوم التاسع من الشهر نفسه.
وعمل الاتحاد على توفير طلبات الجهاز الفني كافة، بقيادة المغربي الحسين عموتة، من خلال ترحيل المباريات المؤجلة من منافسات مرحلة الذهاب لما بعد انتهاء مشاركة المنتخب في البطولة، وبدء التحضيرات يوم الجمعة أو السبت المقبلين، والدخول في معسكر داخلي بحضور اللاعبين المحليين، في انتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفين في الخارج تباعا في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وفق ما تنص عليه تعليمات الاتحاد الآسيوي بالسماح للاعبي المنتخبات بالانضمام للمشاركة في النهائيات.
وينتظر أن يعلن عموتة، بعد نهاية مباراة الرمثا والجليل غدا، قائمة النشامى المشاركة في البطولة، والتي تضم 23 لاعبا؛ حيث يأمل الشارع الرياضي المحلي، أن تشهد التشكيلة المقبلة للمنتخب الوطني لكرة القدم، تغييرات إيجابية بما يتماشى مع معالجة سلبيات التشكيلات الماضية وتعزيز إيجابياتها، خاصة وأن اختيارات عموتة الماضية نالت نصيبا وافرا من النقد من قبل متابعين ومختصين وجماهير، بعد سلسلة النتائج والأداء المتراجعين في المباريات الودية والرسمية.
ويلعب المنتخب الوطني في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وسيواجه النشامى نظيره المنتخب الماليزي يوم 15 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الأردن على ستاد الجنوب.
ويستكمل "النشامى" مشواره في مشاركته الخامسة في النهائيات، بلقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه، عند الساعة الثانية والنصف عصرا وعلى ستاد الثمامة، فيما يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول بمواجهة البحرين بالتوقيت نفسه، وذلك على ستاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.
وأنجز المدير الإداري للمنتخب محمد منكو، بتكليف من اتحاد الكرة، ترتيبات إقامة المعسكرات كافة في عمان وبيروت والدوحة، من حيث مواعيد السفر والإقامة في الفنادق ومواعيد التدريبات والمباريات الودية.
أما مشاركة النشامى أمام عموتة لتحقيق نتائج إيجابية وتغيير الصورة الفنية الباهتة وسلسلة الخسائر في المباريات الودية والرسمية، فتمكنه من استعادة ثقة جماهيره، وتزيد فرصته في الاستمرار مع المنتخب للمرحلة المقبلة.

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