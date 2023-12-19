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الكشف عن الفائزين ببطولة الأردن للراليات للسائقين والملاحين

12/19/2023 2:33:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب كشفت الأردنية لرياضة السيارات عن الفائزين ببطولة الأردن للراليات للعام الحالي؛ حيث أحرز السائق العُماني عبد الله الرواحي لقب بطولة الأردن للراليات للسائقين والملاحين للمرة الثانية (2019، 2023)، في حين أحرز ملاحه عطا الحمود لقب بطولة الأردن للملاحين‎‏ 5 مرات الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020،‎2023 ‎‏.
وأحرز السائق شاكر جويحان لقب بطولة الأردن للراليات عن فئة (إن آر 4)، ونالت السائقة نانسي المجالي لقب بطولة الأردن عن فئة (إم 2)، ونال السائق هاشم كلبونة لقب بطولة الأردن عن فئة (تي إن) ونالت ناديا شنودة لقب بطولة الأردن للملاحين عن فئة (إم 2)، ونال مصطفى جمعة لقب بطولة الأردن للملاحين عن فئة (إن آر 4)، ونال مصطفى البيطار لقب بطولة الأردن للملاحين (تي إن).
وشهدت بطولة الأردن للراليات إقامة 5 راليات محلية، إضافة إلى رالي الأردن الدولي، وفيما يلي نتائج الراليات:
- الرالي الوطني الأول: نال العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة سكودا فابيا المركز الأول بزمن 42.03 دقيقة، وجاء شاكر جويحان وملاحه نيكولا فانوس على متن سيارة 10 بالمركز الثاني بزمن 45.49 دقيقة، وجاء عيسى أبو جاموس وملاحه غسان الزوايدة على متن سيارة ايفو 7 بالمركز الثالث بزمن 47.43 نقطة.
- الرالي الوطني الثاني: أقيمت منافساته مع رالي الأردن الدولي، حقق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة سكودا فابيا إيفو، المركز الأول بزمن 2.24.18.3 ساعة، وجاء شاكر جويحان وملاحه العماني طه الزدجالي على متن سيارة ايفو 10، بالمركز الثاني بزمن 2.39.44.7 ساعة، وجاء شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، بالمركز الثالث بزمن 2.41.46.1 ساعة.
- الرالي الوطني الثالث: حقق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود، على متن سيارة سكودا فابيا ايفو، المركز الأول بزمن 1.14.55 ساعة.‏
وجاء شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 10 بالمركز الثاني بزمن 1.16.51 ساعة، وجاء الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ‏ايفو 10 بالمركز الثالث بزمن 1.18.42 ساعة.‏
- الرالي الوطني الرابع: جاء العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سكودا فابيا ايفو بالمركز الأول بزمن 50.30 دقيقة، وجاء شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 10 بالمركز الثاني بزمن 55.32 دقيقة بفارق 5.02 دقيقة، وجاء سامي فليفل وملاحه يزن جمعة على متن سيارة ايفو 9‏ بالمركز الثالث بزمن 57.42 دقيقة.
- الرالي الوطني الخامس: حقق عيسى أبو جاموس وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ايفو 9 المركز الأول بزمن 43.57 دقيقة، وجاء شاكر جويحان وملاحه محمد على متن سيارة ايفو 10 بالمركز الثاني بزمن 44.88 دقيقة، وحل الشيخ بدر الفايز وملاحه القطري ناصر الكوراري على متن سيارة ايفو 10 بالمركز الثالث بزمن 46.29 دقيقة.

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