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عودة ميمونة لكفرنجة لـيد الأولى وساكب الأقرب لمرافقته

12/19/2023 2:33:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلال الغلاييني لم ينتظر فريق كفرنجة لكرة اليد الكثير من الوقت في البقاء في دوري أندية الدرجة الثانية، فسرعان ما عاد الفريق إلى موقعه الطبيعي بين كبار اللعبة في دوري الدرجة الأولى، بعد أن تجاوز الفرق كافة التي قابلها لغاية الآن، ومحققا العلامة الكاملة من 5 لقاءات، وضعته في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، ورغم أن الفريق بقي له 3 لقاءات في الدوري، إلا أنه حسم المنافسة على بطاقة التأهل الأولى، وهو ينتظر تتويجه بطلا في المباراة الختامية.
الفريق، بقيادة مدربه الشاب محمد بني سلمان، قدم مستويات جيدة ميزته عن الفرق الأخرى، فكان من الطبيعي أن يحقق الفوز في اللقاءات كافة، وهذا الأداء والعودة الطبيعية له في دوري الكبار ينسجم مع تطلعات أسرة النادي وجماهيره الوفية التي تسانده في المواقع كافة، حسب ما يؤكده رئيس النادي عماد فريحات، الذي عبر عن سعادته ببلوغ الفريق الهدف المنشود في بطولة الدوري، الذي تحقق من خلال الانتصارات المستحقة في المباريات كافة، والتي تؤكد التطور الكبير الذي أصاب اللعبة في النادي.
وأضاف فريحات "رغم أن الفريق هبط إلى مصاف دوري الدرجة الثانية، إلا أن هذا الهبوط لم يؤثر علينا كثيرا، فعقدنا العزم على إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي بعد تجربة ناجحة في دوري الدرجة الثانية، والحمد لله حققنا الهدف الذي سعينا اليه منذ بداية الدوري، والذي جاء بفضل أداء اللاعبين والجهاز الفني، ودعم أبناء النادي، كما أن المشاركة في دوري الدرجة الثانية منحت الجهاز الفني فرصة إشراك مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين، الذين أثبتوا قدراتهم الفنية، وهذا ما كنا نطمح إليه منذ بداية الدوري، خصوصا وأن فرق الفئات العمرية في النادي تشكل الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها في تطوير اللعبة وبناء الفرق، والتي سيكون لها مستقبل زاهر في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة الإدارية للعبة كرة اليد في النادي".
وخاض فريق كفرنجة في دوري الدرجة الثانية 5 مباريات سجل فيها الفوز، والتي مكنته من تحصيل 10 نقاط، في الوقت الذي يحتل فيه أقرب مطارديه فريق ساكب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، علما أن لديه مباراة زيادة عن المتصدر كفرنجة، وتبدو أمور فريق ساكب ميسرة بخطف بطاقة التأهل الثانية، ففريق يرموك البقعة صاحب المركز الثالث لديه 4 نقاط، وهو الرصيد ذاته لفريق وادي السير، بينما تراجع فريق أم جوزة إلى المركز الخامس والأخير برصيد نقطتين.
وسجلت الفرق الخمسة في المباريات الماضية 711 هدفا، واعتبر فريق كفرنجة الأفضل من الناحية الدفاعية بتلقيه 98 هدفا، وهو الثاني من الناحية الهجومية بـ142 هدفا، بعد فريق ساكب الذي سجل 142 هدفا، وسجل 153 هدفا، بينما لفريق يرموك البقعة 132 هدفا وعليه 147 هدفا، ولفريق وادي السير 140 هدفا وعليه 172 هدفا، فيما لفريق أم جوزة 144 هدفا وعليه 169 هدفا.
إلى ذلك، تستأنف لقاءات الدوري يوم السبت المقبل عندما يلتقي فريقا أم جوزة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.
وتقام يوم الاثنين المقبل مباراتان؛ حيث يلتقي فريقا ساكب ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا أم جوزة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، قبل أن تقام الجولة الأخيرة يوم السبت 30 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، عندما يلتقي فريقا وادي السير وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، علما أن لقاءات مرحلة الإياب كافة تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

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