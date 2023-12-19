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أيسلندا تهدد بالانسحاب من مسابقة غنائية في حالة مشاركة إسرائيل

12/19/2023 2:32:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت رابطة الملحنين وكتاب الأغاني في أيسلندا، التي تمثل الموسيقيين في البلاد، إنها تريد من هيئة الإذاعة الوطنية أن توقف مشاركتها في مسابقة Eurovision الغنائية إذا ظلت إسرائيل في المنافسة.

وقالت رابطة الملحنين والموزعين الأيسلندية: "علينا جميعًا واجب اتخاذ موقف ضد الحرب وقتل المدنيين والأطفال الأبرياء. لدينا دائمًا خيار عدم وضع اسمنا على مثل هذه الأشياء، سواء كنا أفرادًا أو مؤسسات. نحن مدينون للدول التي تستخدم القوة العسكرية بأن لا نشاركها في حدث يتسم دائما بالبهجة والتفاؤل".


يذكر أن الفريق الأيسلندي Hatari تم تغريمه عام 2019 حين رفع علم فلسطين أثناء النهائي الذي أقيم في إسرائيل، لكسرهم قواعد المسابقة التي تمنع الرسائل السياسية.

وفي عام 2020، حضر فريق "هاتاري" نهائي Eurovision في هولندا للتأدية عرضا غنائيًا، واستدعوا المغني الفلسطيني بشار مراد الذي غنى بينما عرض العلم الفلسطيني على الشاشة.


تقام الدورة الـ68 من يوروفيجن في السويد ابتداء من 7 مايو حتى 11 مايو 2024.

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