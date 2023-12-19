وزارة الثقافة تطلق مشروع مكتبة الأسرة الأحد المقبل

MENAFN - Alghad Newspaper) تطلق وزارة الثقافة في الرابع والعشرين وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري مشروع مكتبة الأسرة الأردنية من مركز بلدية أم الرصاص في قضاء أم الرصاص التابع للواء الجيزة في العاصمة عمان.

ويعد برنامج مكتبة الأسرة أحد برامج وزارة الثقافة التي تسعى إلى تشجيع القراءة، ويستهدف الأسرة الأردنية بجميع مستوياتها وفئاتها العمرية، ويرمي إلى نشر الوعي المعرفي، وبناء العقل النقدي، ونشر فكر الوسطية والاعتدال، وتنمية روح الاعتزاز بالهوية الوطنية عبر تأصيل عادة القراءة في المجتمع الاردني، من خلال توفير طائفة واسعة من كتب الصغار والكبار بأسعار رمزية، تحقيقا لمبدأ المشروع وهو "مكتبة لكل بيت".



وفي تصريح لها قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار: إن برنامج مكتبة الأسرة الذي مر على إطلاقه أول عام 2007 برعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، يعد من أهم وأبرز مشاريع الوزارة، وهو جزء من الصناعات الثقافية الإبداعية.



وأضافت النجار أن مكتبة الأسرة أصدرت مئات العناوين في الآداب والعلوم والمعارف العامة التي تصب في التنمية المجتمعية الشاملة وخدمة المجتمع والارتقاء بالوعي، معبرة عن شكرها للشركاء في هذا البرنامج المهم الذي امتد على نحو عقدين من الزمان.



و قال مدير مشروع مكتبة الأسرة د. سالم الدهام إن وزارة الثقافة تسعى عبر برنامجها هذا لبناء مجتمع واع مثقف يدرك أهمية القراءة الواعية القائمة على التفاعل مع المقروء بوصفه رأيا ووجهة نظر تقبل الحوار والنقد، انطلاقا من إيمان الوزارة بدور الكتاب المؤثر في رقي الأمم وتقدمها، وإيجاد التناغم الحسي بين الفكر والوجدان الإنساني الذي يصاغ من خلال الفكر والأدب والفلسفة في سياق الولاء للوطن قيادة وشعبا وأرضا.



وتحقيقا لمبدأ التوازن والعدالة في إتاحة الفرصة لأبناء الوطن على امتداد حدود المملكة للإفادة من أهداف هذا البرنامج، وتسهيلا عليهم : حرصت وزارة الثقافة على أن تكون خطة البرنامج شاملة وممتدة في المدن والقرى والبوادي والأرياف؛ لتصل إلى جميع الفئات المستهدفة في محافظات المملكة كافة عبر توزيع مراكز بيع إصدارات المشروع توزيعا متوازنا ومبرمجا.



والجدير ذكره، أن إصدارات البرنامج الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان مهرجان القراءة للجميع خلال المدة من 24 - 28 / 12 / 2023 تتضمن خمسة وستين عنوانا تتنوع بين حقول الدراسات في التراث العربي الإسلامي، والدراسات في التراث الأردني، والفلسفة والمعارف العامة، والآداب والفنون المحلية والعربية والعالمية، والعلوم والتكنولوجيا، والتاريخ والحضارة، وأدب الأطفال والفتيان الذي كان نصيبه من هذه المكتبة (17) سبعة عشر كتابا، وقد تراوح سعر الكتاب الواحد بين (25) - (35) قرشا، وتتحمل الوزارة الفروق الكبيرة بين سعر البيع وسعر الكلفة، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، تحقيقا لمبدأ التزام الحكومة بواجبها في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع الأردني .