الاتحاد الأوروبي يحقق في أداء شبكة إكس بسبب مزاعم التضليل



وأوضح مفوض الشؤون الرقمية تيري بريتون عددا من المخالفات في تغريدة على منصة إكس نفسها.



وقال إن المنصة التي يمتلكها إيلون ماسك، يشتبه في خرقها قواعد الشفافية.

من جانبها قالت المنصة إنها "تتعاون مع السلطات في هذا الأمر".



وأضافت في بيان: "من المهم أن يبقى التحقيق بعيدا عن التأثيرات السياسية، ويلتزم بالقانون".، نقلا عن بي بي سي.





وواصل البيان: "إكس تركز على خلق بيئة آمنة ومحايدة لجميع المستخدمين، مع توفير الحرية في التعبير أيضا، وسنواصل العمل دون كلل لتحقيق ذلك".



ويعد هذا التحقيق الرسمي الأول تحت قانون الاتحاد الأوروبي، الخاص برقابة الخدمات الرقمية، والذي يُعرف بصرامته فيما يتعلق بالشركات الكبرى، منذ صدوره قبل نحو 4 أشهر.



وأقر القانون الجديد قيودا إضافية على الشركات الكبرى بهدف حماية المستخدمين من "المحتوى المتطرف"، وفي حال فشل الشركات في توفير ذلك يمكن أن تواجه غرامات ضخمة أو حتى المنع من العمل.



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس بارك: "اليوم فتحنا تحقيقا ضد العديد من الانتهاكات المحتملة لقانون الخدمة الرقمية في منصة إكس".



وأضاف: "يعني هذا أن المفوضية ستحقق في نظام وسياسات المنصة فيما يتعلق بانتهاكات محددة، دون تمييزمسبق للنتائج".



وقبل شهرين، قال الاتحاد الأوروبي إنه يحقق في اتهامات لمنصة إكس بخصوص نشر محتوى إرهابي أو عنيف ونشر خطاب الكراهية، وذلك بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس ضد الكيان الصهيوني في 7 من أكتوبر.





وقالت المنصة حينها إنها حذفت مئات التغريدات من حسابات متعاطفة مع الحركة.



وأوضح الاتحاد الأوروبي الإثنين أن الإجراءات تتضمن فحص مدى فعالية نظام المنصة المعروف باسم "كوميونتي نوتس".



ويسمح النظام للمستخدمين بالتعليق على دقة التغريدات ويطالب المنصة بالتحقق منها.



ورغم ذلك تزايد القلق من طبيعة المحتوى على المنصة، منذ استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك، خاصة بعدما سرح العديد من العاملين في مجال التحقق من المحتوى، رغم تحذيرات سابقة من جانب المفوضية الأوروبية للمنصة بأنها تمثل أكبر مشكلة لها في مجال المعلومات المضللة، بين جميع منصات التواصل الاجتماعي.



وأدى الجدل في الولايات المتحدة بخصوص الاتهامات بترويج محتوى متطرف على المنصة إلى دعوات للمقاطعة، وصراع مرير بين ماسك ومجموعات الدعاية للمقاطعة، بل وبدأ البعض يتسائل حول إمكانية إفلاس المنصة تحت قيادة ماسك.