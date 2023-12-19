لا تشرب القهوة على معدة خاوية.. لأن هذا ما سيحصل لك

الخبر السار هو أن شرب القهوة على معدة فارغة ليس سيئًا أو ضاراً في العموم، حيث يمكن لمعدتك عادةً أن تتكيف لحماية نفسها من هذه الممارسة. ولكن قد يسبب ذلك بعض الاضطرابات، وفي هذه الحالة قد ترغب على الأرجح في تغيير روتينك اليومي.



تقول الدكتورة سونانا سوهي طبيبة الجهاز الهضمي بمدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي إن "هناك الكثير من الفوائد المرتبطة باستهلاك القهوة عندما يتعلق الأمر بالجهاز الهضمي"، وتابعت: "البعض يثير المخاوف بشأن هذا المشروب بسبب الكافيين الذي يحتوي عليه ولأنه أصبح يحتوي على الكثير من السكر الآن، ولكن من الناحية الطبية، فقد تم استخدامه بالفعل لعدة قرون"، وفق ما نشر موقع "باز فيد".



القهوة ترفع من حموضة المعدة



ومع ذلك، أوضحت سوهي أن القهوة تؤثر على مستويات حمض المعدة بطرق متعددة. ونتيجة لذلك، قد يعاني بعض الأشخاص مع مشكلات لعلها في الأساس ناجمة عن عسر الهضم، والتي يمكن حلها بسهولة عن طريق تجنب الكافيين، أو ربما تناول المشروب إلى جانب بعض الطعام، بحسب ما نشر موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.



وعلمياً، فإن القهوة نفسها تصنف على أنها مشروب حمضي. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدكتورة سوبريا راو طبيبة الجهاز الهضمي المقيمة في بوسطن أن "الكافيين يحفز إنتاج هرمون الغاسترين، المسؤول عن إنتاج حمض المعدة لدينا"، وعلى الرغم من أن هذا المركب يساعد على بدء عملية الهضم، إلا أنه يضيف المزيد من الحموضة إلى المعدة، بحسب ما نشر موقع كليفلاند كلينيك هيلث.



وأخيرًا، تساهم الفينولات، وهي مركبات موجودة في القهوة، أيضًا في اختلاف مستوى حموضة الأمعاء. ولكن، ما الذي يحدث بالضبط عندما تتعرض المعدة لتدفق مستمر وزائد من الحمض؟





نصائح لتجنب القرحة

تقول الدكتورة راو إن "القهوة لديها مستوى حموضة يبلغ حوالي (5 pH) بينما تبلغ درجة حموضة عصير المعدة لدينا حوالي (2 pH)، مما يجعل الأخير أكثر حمضية".

ونتيجة لذلك، يجب أن تكون معدتنا قادرة على التعامل مع الحموضة التي يسببها شرب القهوة ، إذ إنه بذلك يضيف المزيد من الحموضة الى المعدة ويرفع من إجمالي درجة تركيز الحمض المعدي الكلية.



وأوضحت سوهي أن الأمر كله يعتمد على المريض. وقالت: "أي شيء تأكله يتسبب في إنتاج حمض المعدة، لكن القهوة تنتج المزيد منه"، "لذا، إذا كنت تشعر بالانتفاخ أو تعاني من آلام في الجزء العلوي من البطن وغثيان بعد شرب القهوة على معدة فارغة، فأنت تواجه بعض المشكلات مع شرب القهوة. "



وتضيف الطبيبة أنه "ليس من الضروري أن تكون الحموضة الزائدة مشكلة، لأن المعدة يمكنها التعامل معها ويوجد في الواقع الكثير من المخاط الذي يحمي جدار المعدة من هذه الحموضة، وإنما يتعلق الأمر أكثر بعدم قدرة المريء على تحمل هذا النوع من الضرر الحمضي. لن يحدث لك أي شيء خطير - فالقهوة لا تسبب القرحة - ولكنك قد تشعر بعدم الارتياح".



وتؤكد عدة دراسات ما قالته الدكتورة سوهي، بما في ذلك تلك التي نُشرت في مكتبة الطب (the Library of Medicine)، فوفقاً للمسح الذي تم خلال الدراسة، قد تساهم القهوة في استرخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء، مما يسمح للطعام بالهروب إلى المريء والتسبب في حرقة المعدة.



ويخلص الأطباء إلى القول إن شرب القهوة على معدة فارغة يزيد من إنتاج حمض المعدة، صحيح أن المستويات المرتفعة من السائل الحمضي لا تسبب أي مشاكل للعديد من الأشخاص ولكنها قد تؤدي إلى عدم الراحة لدى البعض الآخر.



وينصحك الأطباء إذا كنت تنتمي إلى المجموعة الثانية من الأفراد ولكنك لا تستطيع الاستغناء عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، فحاول الاستمتاع بها مع بعض الطعام بجانبها حتى توفر نوعاً من العزل بين جدار معدتك وبين الحوضة الزائدة.

كما ينصح الأطباء بتناول الحليب مع القهوة إذا كانت المعدة فارغة للتقليل من الرقم الهيدروجيني (درجة تركيز الحموضة) لحمض المعدة.



وأخيراً، يحذر الأطباء من الحصول على معلومات طبية من مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا في ذلك إلى أن منصة تيك توك على سبيل المثال كانت خلف انتشار التحذير المتزايد من تناول القهوة على معدة فارغة.

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