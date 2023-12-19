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حملة شعبية لمقاطعة بيريس مورغان

12/19/2023 2:32:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت مجموعة من نشطاء التواصل الاجتماعي حول العالم حملة لمقاطعة المذيع البريطاني بيرس مورغان وعدم الظهور في برنامجه، بعد اتهامه بالتغذي على الفلسطينيين والمسلمين للحصول على الظهور والتقييمات.
وقالت الحملة إن "هذا الرجل يسعى بنشاطه الإعلامي إلى إيقاع المسلمين في مشاكل قانونية، وتوريطهم في تهمٍ بالإرهاب، وطردهم من وظائفهم، بهدف استخدامهم لزيادة النقرات فقط".

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