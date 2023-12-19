حملة شعبية لمقاطعة بيريس مورغان

MENAFN - Alghad Newspaper)وقالت الحملة إن "هذا الرجل يسعى بنشاطه الإعلامي إلى إيقاع المسلمين في مشاكل قانونية، وتوريطهم في تهمٍ بالإرهاب، وطردهم من وظائفهم، بهدف استخدامهم لزيادة النقرات فقط".

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