علامات ترتبط بالسرطانات التي تصيب النساء

ويعد اكتشافها في مراحل مبكرة أمرًا مهمًا لنجاح العلاج، حيث تتجاهل العديد من النساء الأعراض الخفيفة التي قد تشير إلى وجود مشكلة؛ وفق الدكتور راج ناجاركار رئيس أطباء الأورام الجراحيين بمركز HCG مانافاتا للسرطان؛ الذي بيّن عددا من هذه الأعراض، حسبما نقل عنه موقع ((onlymyhealth)) الطبي المتخصص.



ما هو السرطان النسائي؟



تؤثر السرطانات النسائية على الأعضاء التناسلية لدى النساء، والتي تشمل عنق الرحم، والمبيضين، والرحم، والمهبل، والفرج.



ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأنواع الأكثر شيوعا تشمل سرطان عنق الرحم والمبيض والرحم والمهبل والفرج.



ويمكن أن يؤدي التعرف على الأعراض المبكرة إلى التدخل الطبي في الوقت المناسب، ما يحسن فرص نجاح العلاج.



علامات التحذير المشتركة:



نزيف مهبلي غير طبيعي



إن أحد أهم مؤشرات الإصابة بسرطان النساء هو النزيف المهبلي غير الطبيعي.



يقول ناجاركار ((يشمل ذلك النزيف بين الدورات الشهرية، بعد انقطاع الطمث، أو نزيف الحيض الثقيل أو المطول بشكل غير عادي)).



ألم الحوض أو الانزعاج



يجب التحقق من آلام الحوض المستمرة أو الانزعاج الذي لا يرتبط بتقلصات الدورة الشهرية أو غيرها من الأسباب المعروفة.



ويوضح الدكتور ناجاركار أنه ((في حين أن الانزعاج العرضي أمر طبيعي، إلا أن الألم المستمر قد يكون علامة تحذير تتطلب رعاية طبية)).



ما هي الأعراض والوقاية؟





تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة

يمكن أن تؤثر السرطانات النسائية أيضًا على الجهازين الهضمي والبولي.



التغيرات المستمرة في عادات الأمعاء أو المثانة، مثل صعوبة التبول أو الإمساك المتكرر، قد تكون مؤشرا على وجود مشكلة في أمراض النساء ويجب عدم تجاهلها.

فقدان الوزن غير المبرر



فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر يمكن أن يكون علامة على مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك السرطانات النسائية.



الانتفاخ



في حين أن الانتفاخ هو أحد الأعراض الشائعة، إلا أن الانتفاخ المستمر أو غير المبرر، وخاصة المصحوب بأعراض أخرى، يمكن أن يكون علامة حمراء.



انتبهي إلى التغيرات في حجم البطن، وإذا كنت في شك، فاطلبي المشورة الطبية.



التعب المستمر الذي لا يتحسن مع الراحة





في حين أن التعب يمكن أن ينجم عن عوامل مختلفة، فمن الضروري معالجته إذا استمر.



يجب أن تكون المرأة على دراية بجسدها، وتستمع إلى علامات الانزعاج أو الحالات الشاذة، وتلتمس العناية الطبية في أسرع وقت ممكن.



يمكن أن تساعد الفحوصات والفحوصات المنتظمة لأمراض النساء أيضًا في الكشف المبكر.



تذكري أن الاكتشاف المبكر يؤدي في كثير من الأحيان إلى علاج أكثر فعالية واحتمالية أفضل للنجاح.

ويمكن أن يساهم التواصل المفتوح والموقف الاستباقي تجاه صحة المرأة بشكل كبير في الوقاية من السرطان النسائي والتدخل المبكر.