تناول الكولاجين لمدة عام يقوّي العظام.. دراسة



وقد ظهرت مكملات الكولاجين كوسيلة شعبية واعدة لتعزيز صحة العظام.

ووفقًا لجامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس، أجرى باحثون دراسة بين النساء بعد انقطاع الطمث فوجدوا أن تناول مكملات الكولاجين يوميًا لمدة عام أدى إلى زيادة ملحوظة في كثافة معادن العظام في العمود الفقري القطني وعظم الفخذ العلوي، وذلك وفق ما ذكر تقرير جديد نشره موقع ((onlymyhealth)) الطبي المتخصص.



والكولاجين بروتين هيكلي يشكل اللبنات الأساسية للأنسجة الضامة المختلفة، بما في ذلك العظام، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط.





ووفقا لمدرسة هارفارد تي تشان للصحة العامة، فهو البروتين الأكثر وفرة في الجسم؛ فهو يوفر القوة والمرونة للعظام، ما يضمن قدرتها على تحمل ضغوط الأنشطة اليومية.



وتتكون غالبية مصفوفة العظام من الكولاجين، وتحديداً النوع الأول منه.

وتشكل شبكة الكولاجي هذه سقالة للمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور، وهي ضرورية لكثافة العظام وقوتها.



إليك كيف يمكن لمكملات الكولاجين أن تعزز قوة عظامك:



دعم كثافة العظام



تم ربط مكملات الكولاجين بالتحسينات في كثافة المعادن في العظام. من خلال توفير الدعم الهيكلي اللازم، إذ يساهم الكولاجين في الحفاظ على كثافة العظام وتعزيزها، وهو أمر مهم بشكل خاص في الوقاية من حالات مثل هشاشة العظام، وفقًا لدراسة نشرت بمجلة استقلاب العظام (JBM).



تعزيز قوة العظام



الكولاجين جزء لا يتجزأ من قوة الشد للعظام. حيث أظهرت مكملات الكولاجين إمكانية تعزيز قوة العظام، وتقليل خطر الكسور وتعزيز مرونة العظام بشكل عام.



تحفيز تكوين العظام



يلعب الكولاجين دورًا في إعادة تشكيل العظام، وهي عملية مستمرة يتم فيها استبدال أنسجة العظام القديمة بأنسجة عظمية جديدة.



قد تساعد مكملات الكولاجين في تحفيز الخلايا المكونة للعظام، ما يساهم في عملية إعادة تشكيل العظام بشكل أكثر كفاءة.



تقليل آلام المفاصل



الأفراد الذين يعانون من آلام المفاصل، وخاصة في حالات مثل هشاشة العظام، قد يستفيدون من مكملات الكولاجين؛ فحسبما شاركت دراسة JBM.

يساعد الكولاجين في الحفاظ على سلامة الغضروف المفصلي، ما يقلل من الانزعاج ويدعم وظيفة المفصل.



المساعدة في شفاء الكسور



الكولاجين ضروري لبنية الكالس العظمي الذي يتكون أثناء شفاء الكسور.



قد تساهم مكملات الكولاجين في تجديد وتنظيم ألياف الكولاجين أثناء عملية الشفاء، وفقًا لدراسة أجرتها جمعية أبحاث جراحة العظام.



بدءا من دعم كثافة العظام وقوتها إلى المساعدة في شفاء الكسور وتعزيز صحة المفاصل، فإن فوائد الكولاجين بعيدة المدى.

وباعتباره مكملاً طبيعيًا وسهل الامتصاص، يوفر الكولاجين نهجًا شاملاً للحفاظ على صحة العظام،

ما يسمح للأفراد بالتقدم في العمر برشاقة وقوة. لذا فكر في دمج مكملات الكولاجين في روتينك، ودع هذه العناصر الأساسية تعزز أساس صحة عظامك لسنوات قادمة.