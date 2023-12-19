تأثير الكافيين على لاعبي كرة القدم



عن هذا الموضوع قال الدكتور بويا سلطاني: الدراسات اكدت ان الكافيين يعتبر من المكملات الغذائية وهو لديه فوائد جيدة على ممارسي التمارين الرياضية بما فيها رياضة كرة القدم. اذ يعزز الانتباه والسرعة ودقة التمرير.



ولكن لديه سلبيات ايضا ولمعرفتها بشكل ادق تم اجراء دراسة دفيقة على 12 لاعب كرة قدم شاب ما بين 16 و 17 سنة . وقام المشاركون ب 5 تمريات قصيرة المدى و اخرى طويلة المدى وتمرين اخير بالمراوغة والتمرير بدقة.



ومن ثم تناولوا كمية من الكافيين واخرى من مادة وهمية. وسجل المشاركون نتائج اكثر دقة بنسبة 1.67% في التمريرات القصيرة و 13.48 % في التمريرات الطويلة عندما تناولوا الكافيين بالمقارنة مع المادة الوهمية. ولكن كانت عمليات اتخاذ القرار اقل مع الكافيين بنسبة 7.14%.

ووصل الباحثون بعد هذه الدراسة ان المهام الاكثر تعقيدا التي تحتوي على اكبر عدد من التمريرات قد يتاثر سلبا بجرعات الكافيين التي قد يتم تناولها قبل ساعة من لعب كرة القدم.

ولكن العلماء يصرون ان الكافيين ممكن ان يكون مفيدا للاعبين شرط ان يتم تناوله بفترة اطول قبل المباريات والتنبه للكمية الماخوذة بحسب وزن وطول اللاعب