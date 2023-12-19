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اللغة العربية جعلت فلسطين قضية حياتي.. البلغارية تسينوفا تروي ذكرياتها

12/19/2023 2:32:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت المترجمة والأكاديمية البلغارية مايا تسينوفا إن "قضية فلسطين تدافع عن نفسها بنفسها، يكفي أن نعطيها الكلمة لتتحدث رغم أن العالم المعاصر يفضل أن يتناساها ويغض النظر عنها، وبهذه الطريقة جاء 7 تشرين الأول (أكتوبر) ولم يكن بداية".
وأضافت المحاضرة في قسم اللغة العربية بجامعة صوفيا قسم الدراسات العربية والسامية في حديثها للجزيرة نت أن بداياتها الشخصية مع القضية جاءت في صيف 1976 عندما كانت في نهاية سنتها الأولى لدراسة اللغة العربية في جامعة صوفيا، وكانت تهتم بمتابعة أخبار مجزرة تل الزعتر وانشغلت عن الامتحانات الصيفية الجامعية بإقامة مهرجانات التضامن مع فلسطين ولبنان، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
واعتبرت تسينوفا أن اللغة العربية جاءتها بـ"قضية حياتي أو قضايا حياتي"، مشيرة إلى أنها- باعتبارها مترجمة- تستخدم الكلمات بمعانيها الدقيقة، ونوهت بدور الترجمة والتثاقف في إقامة الجسور بين العرب والبلغار رغم أن البعض حريص على النأي والحياد، مضيفة "أحاول دوما إيجاد القيم الأخلاقية المشتركة، وأكثر ما يسعدني أن يقول لي أحد القراء إن العرب مثلنا تماما".
واستذكرت تسينوفا عملها مترجمة للسفارة اللبنانية عندما كان السفير اللبناني يقول إن "الجار حتى سابع دار"، مشيرة إلى أن بلغاريا من جيران العالم العربي إلى جانب تركيا التي تقع بينهما، مبينة أن بلغاريا والعالم العربي جزء من حضارة البحر الأبيض المتوسط أو حضارة "شرق المتوسط"، كما كانت بلغاريا والعالم العربي جزءا من دولة واحدة (في إشارة إلى التاريخ العثماني المشترك)، وكانت العلاقات قوية جدا "ومن لا يدرك الحاجة لاستعادة هذه العلاقات سيكون خاسرا خسارة كبيرة".
وترى تسينوفا- التي نقلت إلى البلغارية مختارات من أعمال جبران خليل جبران ومحمود درويش وأدونيس وغيرهم- أن الترجمة "عمل إبداعي وليست مهنة ولا يُعترف بها فنا"، مشيرة إلى أن الاستشراق في بلغاريا وليد الزمن الحديث أو المعاصر.
وأوضحت أن تدريس اللغة العربية انطلق في بلغاريا في أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات، لافتة إلى أن السبب يعود إلى أن بلغاريا لم تكن بلدا استعماريا وإنما وجدت نفسها في ظروف تاريخية جديدة تتمثل في استقلال المستعمرات السابقة، فسعت إلى توسيع دائرة الإمكانيات لإيجاد علاقات دولية مثمرة في كل المجالات.
وأشارت المترجمة- التي نقلت أعمال شعراء وأدباء عرب من فلسطين ومصر والكويت ولبنان والعراق وغيرهم- إلى أن أساتذة العربية في بلغاريا خريجو جامعات بغداد ودمشق وموسكو.
وأوضحت "في 2003 كانت حرب واحتلال العراق، وكنت مكلفة من التلفزيون البلغاري الوطني الذي كان تعاقد مع الجزيرة و"سي إن إن" منذ مطلع الحرب للاعتماد على مراسلي القناتين العالميتين، وعلى أساس هذا الاتفاق كلفوني مع مترجمة من الإنجليزية أن أتابع نشرات الجزيرة لتغطية الحرب".
وتابعت "كان لدينا 3 نشرات كل يوم نستعرض من دقيقة لدقيقتين إيجازا يضم أهم ما ورد في القناتين حول تطورات الحرب"، وأضافت "كنت تقريبا أعيش ليل نهار مع الجزيرة لأكون مستعدة، ليس فقط لترجمة ما يظهر في الشاشة فور ظهوره، ولكن لأعرف ما هو الأهم على مدى الـ24 ساعة".
ووصفت تسينوفا أحداث تلك الحقبة التي كانت تترجم تغطيتها بأنها "أحداث مؤلمة جدا، وأعتقد أني توقفت عن المتابعة عندما رأيت الصورة المباشرة من كاميرا قبعة أحد جنود أميركا في الدبابة الأولى التي تدخل بغداد بدون أي مقاومة وكأنهم داخلون مصيفا.. كانت مؤلمة جدا".
وعن صعوبات الترجمة بين البلغارية والعربية، قالت إن "الصعوبات تقليدية، مثل أي لغة أخرى، والإبداع عمل صعب لكن لا يوجد نص غير قابل للترجمة، فكل شعوب العالم تعيش الواقع نفسه رغم الفوارق، وبالتالي كل ما يحدث على الأرض قابل للتعبير عنه بأي لغة من لغات العالم".
وأشارت المترجمة- التي درست الأمثال العربية ونشرت عنها- إلى أنها تكون سعيدة عندما يرى قراء البلغارية التشابه بين ثقافتهم والعرب، وتابعت "لدينا أصدقاء في صوفيا أسسوا مهرجان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينار) للتثاقف والتقارب بين الشعوب، وفي كل سنة يختارون محورا للمهرجان".
وقالت "في إحدى السنوات كان المحور هو السينما النسائية، فسألوني إن كان يمكنني قراءة قصائد لنساء شاعرات عربيات لمدة ربع ساعة قبل عرض الفيلم، وافقت وكنت سعيدة جدا، وبعد القراءة سألني الحضور: كيف يمكننا أن نقرأ هذه النصوص؟".
وتابعت "توجهت إلى السفير الفلسطيني وقلت له: نحن مدينون للقارئ البلغاري، وهناك اهتمام ونحن معنيون بتلبيته، وهكذا صدر كتاب "وحشة اسمها وطن"، وهو مختارات لـ40 أديبة فلسطينية عن الاغتراب بين فلسطينيي الداخل والمخيمات والشتات، حيث السير بدون هوادة باتجاه الوطن وإيجاد هذا الوطن في النفوس والقلوب".
وأهدت تسينوفا المختارات الأدبية للكاتبات الـ40 واعتبرتها محاولة لـ"إعادة تركيب الوحشة في الطريق إلى صنع الوطن"، وكانت قد ترجمت عام 1994 مختارات أخرى من الشعر الفلسطيني المعاصر لأسماء اختارها اتحاد الكتاب الفلسطينيين تضمّن 25 شاعرا فلسطينيا، بينهم 3 شاعرات.
وتابعت تسينوفا حديثها عن الترجمة لشعراء وشاعرات عرب قائلة "في الدوحة التقيت بصدفة خير من ألف ميعاد الشاعرة الكويتية سعدية مفرح واكتشفنا تقاربنا وكأننا نشأنا معا، وترجمت نماذج من شعرها إلى البلغارية قبل عشرات السنوات ولم أكن أعرف كيف أوصلها إليها".

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