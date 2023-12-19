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منها اللهو بالهواء الطلق.. نصائح من الصحة العالمية لحماية نظر الأطفال

12/19/2023 2:32:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعاني كثير من الأطفال من صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة، لكن هناك علامات مبكرة يمكن ملاحظتها لتقليل التدهور ولمعرفة ما إذا كان الطفل معرضا للخطر.
وفي إطار سلسلة حلقات "العلوم في خمس"، التي تقدمها فيسميتا جوبتا سميث، التي تبثها منظمة الصحة العالمية عبر منصاتها الرسمية، يحدد دكتور ستيوارت كيل، خبير تصحيح البصر في منظمة الصحة العالمية، العلامات المبكرة التي يمكن أن تغيب عن بعض الآباء والمعلمين والكبار.
قال الدكتور كيل إن هناك بعض العلامات المبكرة لفقدان البصر أو ضعف البصر عند الأطفال، والتي يمكن أن تظهر في شكل فرك العين والحول وإغلاق عين واحدة للرؤية بشكل أكثر وضوحا. يمكن أن يكون من بين العلامات أيضا أن يقوم الطفل بحمل مواد القراءة أو الأجهزة الخاصة به قريبا من عينيه بشدة، أو أنه يقترب من التلفزيون ليرى بشكل أكثر وضوحا. وربما تكون إحدى العلامات الأخرى أيضا هي ضعف الأداء العام في المدرسة، لذلك ينصح، في حالة وجود أي من هذه العلامات، بإجراء فحص شامل لعين الطفل للتأكد من طبيعة الأمر بشكل حاسم.
عوامل الخطر
أشار الدكتور كيل إلى أن حوالي 20 % من سكان كوكب الأرض أو ما يقرب من ملياري شخص على مستوى العالم يعانون من قصر النظر، موضحا أن هناك عددا من عوامل الخطر، من بينها عامل الوراثة، فإذا الأب أو الأم أو كليهما يعاني من قصر النظر، فمن المرجح أن يكون الطفل قصير النظر، لكن المجموعة الأخرى من عوامل الخطر هي أكثر إثارة للاهتمام والأهمية والتي يجب أن يكون الآباء والمعلمون على دراية بها، بخاصة وأنها عوامل نمط الحياة.
أنماط حياة سلبية
وشرح الدكتور كيل أن نتائج الأبحاث تظهر بقوة أن الأنشطة المكثفة، مثل النظر إلى الأجهزة لفترات طويلة من الوقت، أو النظر إلى مواد القراءة لفترات طويلة، إلى جانب تقليل الوقت الذي يقضيه الشخص في الهواء الطلق، هي عوامل خطر لتطور وتقدم قصر النظر.
الأجهزة الرقمية
وفي إجابة عن سؤال حول استخدام الأطفال للأجهزة الرقمية في وقت مبكر هذه الأيام، قال الدكتور كيل إنها بالفعل إحدى المساهمات في إضعاف البصر، ولكن هناك عدد من الأشياء، التي يمكن للوالدين القيام بها، وعلى رأسها اصطحاب طفلهما لإجراء فحص شامل للعين، حتى لو كان الطفل يرتدي نظارات بالفعل. إن طبيعة قصر النظر وطول النظر في مرحلة الطفولة هي أن الوصفة الطبية تتغير بمرور الوقت، لذلك يتطلب الأمر تحديث النظارات كل عامين.
90 دقيقة في الهواء الطلق
أشار الدكتور كيل إلى أن نتائج الأبحاث تشدد على أن قضاء 90 دقيقة في الهواء الطلق يعد عاملا وقائيا خلال ساعات النهار للأطفال الذين يصابون بقصر النظر، لذا فإن تشجيع الأطفال على الخروج واللعب هو رسالة أساسية. وأكد أن الخطوة الثانية الموازية هي تقليل الوقت الذي يقضيه الطفل في ممارسة الأنشطة القريبة، مثل استخدام الأجهزة الرقمية، على الرغم من أنه ربما يمثل تحديا في العصر الحالي.
فكرة خاطئة
وأضاف الدكتور كيل إلى أنه إذا كان الطفل يرتدي النظارات بالفعل، فيجب على الآباء تشجيع الطفل على ارتدائها قدر الإمكان، مشيرا إلى أن هناك فكرة خاطئة مفادها بأن ارتداء النظارات ربما يجعل رؤية الطفل أسوأ، على الرغم من أن الصحيح هو أن ارتداء النظارات يضمن أن الطفل لا يجهد العينين للرؤية بوضوح.
اللعب في وضح النهار
وكرر الدكتور كيل نصيحته بأن الحرص على قيام الأطفال باللعب في الأماكن المكشوفة في وضح النهار يحميهم من الإصابة بقصر النظر، شارحا أن أحد الأسباب هو أن دخول المزيد من الضوء الطبيعي إلى العين يضمن نمو عين الطفل بمعدل طبيعي.-(العربية نت)

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