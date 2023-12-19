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أطفال غزة.. كوابيس بالليل وآلاف فقدوا ذويهم يعيشون بالعراء

12/19/2023 2:32:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطفال غزة هم الشريحة الأكبر عددا في القطاع لكنهم بطبيعة الحال هم الأضعف ومن أجل هذا دفعوا وما يزالون ثمناً مضاعفا للعدوان الهمجي الذي تشنه إسرائيل منذ أكثر من سبعين يوما بكل أنواع الأسلحة الفتاكة.
ويعاني الأطفال أكثر من تداعيات وقف إمدادات الكهرباء والدواء والغذاء والمياه إضافة إلى الصدمات النفسية التي يتعرضون لها لتشكل بالنسبة لهم كارثة مركبة ومعقدة، وهناك آلاف الأطفال فقدوا عائلاتهم يهيمون على وجوههم بلا ملجأ أو رعاية من أحد، وهناك أيضا أطفال مرضى لا يجدون علاجا ولا دواء.
وفي مراكز الإيواء المكتظة يعاني الأطفال أشكالا متعددة من كوابيس الليل؛ قساوة البرد القارس حيث لا فراش ولا غطاء وكثير منهم بات والجوع يقرص بطنه، والرعب مع ضربات القصف الإسرائيلي، ليشرق يوم جديد يتكرر فيه المشهد لأطفال يساعدون أسرهم في جمع ما يتمكنون من أوراق الشجر والحطب لإشعال نار لإعداد خبز كي يسدوا به رمق جوعهم.
حمود ابن الأربعة عشرة عاما نزح عن منزله منذ أكثر من شهرين على إثر قصف بناية مجاورة، وهناك شاهد بأم عينيه أشلاء الشهداء والجرحى والدمار لتعيش في ذاكرته ليل نهار. ومثله (فادي) ابن الثانية عشرة حيث يأوي مع أسرته في خيمة من النايلون المقوى في مشفى شهداء الأقصى حيث يشهد يوميا سيارات الإسعاف التي تحمل الشهداء والجرحى.
مع كل لحظة تمر مع العدوان والقصف والدمار، يدفع أطفال قطاع غزة ثمنا باهظا لها من حياتهم.
أكثر من 7000 شهيد كلهم أطفال ولا أحد يدري حتى اليوم كم طفلا قضى تحت الأنقاض، أما الناجون فقد أصيب عدد كبير منهم بعاهات دائمة، وهناك آخرون يقدرون بمئات الآلاف مشردون مع عائلاتهم في الخلاء والبراري لا يجدون مأوى يلجأون اليه اتقاء برد الشتاء القارس على الأقل.
وقدرت مؤسسات دولية وفلسطينية عدد الأطفال النازحين بأكثر من مليون طفل.
وكانت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وصفت في بيانات سابقة قطاع غزة بأنه "أخطر مكان في العالم على الأطفال. غزة أصبحت مقبرة لآلاف الأطفال"، مؤكدة أن نحو مليون طفل أجبروا على النزوح قسرا من منازلهم.
وأضافت، "إن أكثر من مليون طفل في غزة يعانون أيضا من أزمة مياه حيث لا يتجاوز إنتاج المياه في غزة 5 بالمائة فقط من إنتاجها اليومي المعتاد. وتشكل وفيات الأطفال وخاصة الرضع بسبب الجفاف تهديداً متزايداً".
وقدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 85 بالمائة من سكان القطاع نزحوا عن بيوتهم، وإن مليونا وأربعمائة ألف منهم موجودون في مراكز الإيواء في ظروف صعبة وكارثية.-(بترا)

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