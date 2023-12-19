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أوراق الأجداد.. أبو الشعر توثق تجربتها في إعادة قراءة التاريخ الاجتماعي الأردني

12/19/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي صدر عن "الآن ناشرون وموزعون"، كتاب بعنوان "أوراق الأجداد"، للمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر، لتوثيق تجربتها في تقصي وجمع أوراق الأجداد وإعادة فحصها وقراءتها وتحليل مضامينها الاجتماعية والاقتصادية كمنهج تاريخي اجتماعي دأبت أبو الشعر عليه، من أجل إعادة قراءة التاريخ الاجتماعي الأردني، وذلك من خلال تقديمها مجموعة كبيرة من الدراسات التاريخية لتاريخ الأردن الحديث.
يشتمل الكتاب على محطات مهمة من تاريخ الأردن الحديث للعديد من أوراق الأجداد التي وصلت إليها، ومنها: "أوراق الأجداد (سليم أبو الشعر)، أوراق حسن المحمد الغرايبة (أبو جميل)، أوراق عبد القادر أحمد التل (1874-1962)، أوراق عارف بيك التل، أوراق أقدم مهاجر أردني إلى أميركا العام 1913، سلمان عبده النمري 1881-1977، أوراق صالح المصطفى التل، شخصيات علقت بذاكرة رجل في التسعين".
أبو الشعر تقول في مقدمتها للكتاب، إن هذه الأوراق اليومية هي من مذكرات الأجداد ومحفوظاتهم والتي أصبحت من مصادر كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والتأريخ للأرض وما عليها بتلقائية وصدق وبلا خوف من السلطة، وهي الجاهزة التي يقدمها كل من يقرأ التاريخ الذي يكتبه المؤرخ المعاصر، بتعميم مؤسف، ودون التمييز بين الكتابة الأكاديمية التي تلتزم بالمنهجية، وبين ما يصدر من مؤلفات يكتبها البعض دون أن يكونوا قد تلقوا أي تدريب في الكتابة التاريخية المنهجية، بحيث يصبح كل ما تخرجه المطابع محسوبا على الكتابة التاريخية.
وتضيف المؤلفة، أن هذا الكتاب يقدم تصورا لاستخدام مصدر جديد، هو أوراق الأجداد المحفوظة، والتي تقدم التاريخ اليومي بعيدا عن التاريخ الرسمي، وهو دعوة لكل من يحفظ أوراقا محلية دونها الأجداد بأقلام الكوبيا أو الرصاص، ولكل من يحتفظ بمذكرات يومية بخط الأجداد أن يقدمها لتحفظ في مراكز التوثيق لدينا، ليتيح لنا أن ندرسها ونستعيد الزمن من مصدر لم يستخدم حتى اليوم في استعادة تاريخنا وتدوينه ودراسته.
وترى أبو الشعر أن هذا الكتاب، يعتمد على تجربتها بجمع (أوراق الأجداد) ودراستها باعتبارها مصدرا من مصادر كتابة التاريخ المحلي، ومصدرا جديدا لإعادة كتابة تاريخنا الحديث، وتقدم من خلاله التاريخ اليومي بعيدا عن التاريخ الرسمي، وهو دعوة لكل من يحفظ أوراقا محلية دونها الأجداد بأقلام الكوبيا أو الرصاص، ولكل من يحتفظ بمذكرات يومية بخط الأجداد أن يقدمها لتحفظ في مراكز التوثيق لدينا، ليتيح لنا أن ندرسها ونستعيد الزمن من مصدر لم يستخدم حتى اليوم في استعادة تاريخنا وتدوينه ودراسته.
وتحت عنوان "إضاءة"، تشير أبو الشعر إلى أن مصادرنا في كتابة التاريخ المحلي ثمينة وحميمة، ويجب أن يصبح هاجسنا في البحث والتوثيق، ومن هنا، بدأت بالبحث عن هذه المصادر المحلية التي ضاع الكثير منها بفعل الإهمال زمناً طويلاً، وعندما بدأ الوعي بأهمية التوثيق والحفاظ على موروثنا في بيوت الأجداد، وعندما أخذت حالة إتلاف الأوراق الرسمية بعد مرور خمسة عشر عاما عليها، تصبح إدانة في عُرف المؤرخين، وظهرت مراكز التوثيق، كان الكثير من الأوراق قد ضاع في زمن لم يكن تصوير الوثائق قد انتشر بيننا، أما نحن الذين وعينا على قيمة الأوراق التي يحتفظ بها الأجداد، فقد بدأنا متأخرين، ويبدو أن ما يقال ربما كان صحيحاً، فأن تبدأ متأخراً خير من أن لا تبدأ أبداً.
وعن التاريخ وما هو، تقول أبو الشعر: "نتعب، ويتعب معنا طلبتنا ونحن نحاضرهم في فلسفة التاريخ ومنهج كتابته، ونبذل جهوداً حقيقية ونحن ندرب طلبة الدراسات العليا على المنهج، لنعلمهم كيف يكتبون تاريخاً موضوعياً وعادلًا أقرب ما يكون إلى الحقيقة، مؤكدين على التحليل، وتعميق الفكر، والالتزام الأخلاقي، هكذا نريد لمَن يكتب التاريخ أن يتحلى بالوعي والمسؤولية والالتزام الفكري، والعمق والتحليل والبُعد عن التسطيح، هذا هو الجانب الأكاديمي، أما الفكرة المتداولة بين الناس، فهي الشك والريبة تجاه مَن يكتب التاريخ، والتهمة الجاهزة بممالأة السلطة، وكتابة التاريخ المزور خوفا من السلطة، أو انتظاراً لعطايا ومكافآت السلطة، وهي فكرة تحزّ في النفس، وتُوجع المؤرخ الملتزم، والمسؤول تجاه الحقيقة أولاً، وتجاه فكره ثانياً، وأهله وأبناء وطنه دائماً، إن من يتعامل مع التاريخ يعرف أنه مُحاسب أمام السماء والأرض، وما عليها، الآن وإلى دهر الداهرين".
وتوضح المؤلفة، أنه من نِعم السماء عليها أن منحتها القدرة على الكتابة الإبداعية (الشعر والقصة القصيرة)، "ثم أعطتني مفاتيح التدريب العقلي عند دراسة التاريخ وكتابته، فتبينتُ أن الأدب إبداع مفتوح حر وجميل، أما كتابة التاريخ فمهمة صعبة وشاقة والتزام يؤرق صاحبه، واستذكر هنا "الشيخ المعلم" أستاذنا عبد الكريم غرايبة، الذي علمنا أن التاريخ مادة خطرة، تفوق في مفعولها قنبلة هيروشيما، وقد نصحَنا ذات يوم بعيد بأن نترك التخصص في التاريخ وننجو بجلودنا، لكن ترهيبه لم ينجح، لأنه هو نفسه لم ينجُ من سحر التاريخ لعقود وعقود!، وهو نفسه علمنا المنهج على طريقة المدرسة الإنجليزية التي تتلمذ عليها، وحببنا بالتاريخ بطريقة المساءلة المشككة الذكية، ومن هنا أبدأ".
وتنوه أبو الشعر إلى أن تاريخنا المحلي الحقيقي لم يدرس حتى الآن بشكل واسع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأرض المدهشة، وهذا الهاجس الذي يلاحقني دفعني للبحث عن أوراق الأجداد لكتابة التاريخ المحلي المسكوت عنه، ومن هنا بحثتُ عن الأوراق التي كتبها الأجداد دون أن يقصدوا كتابة تاريخ حسب مقاييسنا، هم تركوا أوراقا سجلت فعالياتهم اليومية، ولم يكتبوها وسلطة الحاكم فوق رؤوسهم، ولم يكتبوا وهم يفكرون بمناهج البحث التاريخي والأحكام الأكاديمية، كانوا فقط يسجلون فعالياتهم اليومية، والتي قدمت لنا تاريخا يستحق القراءة بامتياز.
وتقول المؤلفة: "اخترت مصادر هذه الدراسة زمن الأجداد، دون أن ترهبني سلطة الوثيقة الرسمية أو الأجنبية، وعاملتها بعقلانية لأكسر سطوة العواطف التي تغلبنا عندما نتعامل مع أوراق أجدادنا، اعتبرتُها مصدرا يُكمل ما تعاملتُ معه من سجلات محاكم شرعية، وسجلات الطابو، والبلديات، والصحافة المعاصرة، وسجلات المدارس والكنائس والأوقاف والمذكرات، وأرشيف الدولة بكل موجوداته.. هكذا كانت هذه الأوراق التي تركها الأجداد، تكمل مصادرنا السابقة وتضيء وتعزز ما جاءت به بطريقة عفوية".
وخلصت أبو الشعر: "بين أيدينا ثروة مدهشة تتكوم في دور الأرشيف التركية، وملايين الوثائق العثمانية لتاريخ بلاد الشام تنتظر الدارس المُجد الذكي المسؤول.. فهل هذا الذي نتداوله يمثل تاريخ السلطة أم تاريخ الإنسان الأردني وحده، بقدر ما هو تاريخ بلاد الشام (سورية وفلسطين ولبنان والأردن) وتاريخ الجماعات المهاجرة إلى بلاد الشام من المغاربة والمصريين والحجازيين والأكراد والأرمن والشراكسة والشيشان والأتراك والبوسنيين الذين استقر بعضهم على أرض الأردن، الأرض التي تمتاز بعبقرية الجغرافيا التي تجمع آسيا وإفريقيا العربية، وتُقرّب الناس كلهم عبر طريق الحج والقوافل".

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