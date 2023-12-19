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أمهات غزيات من قلب الحرب.. الوحدة في مواجهة الوجع

12/19/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور تودع شهيدا وتضمد جريحا وتحتضن أطفالها لتشعرهم بالأمان، ترسم أحلاما لمن حولها، لعلها تهون عليهم هول ما يرون بصبرها وقوة إيمانها، تحرم نفسها الطعام لعل تلك اللقم تشبع أبناءها، تلك هي المرأة الغزية التي تختبر في كل يوم أوجاعا جديدة تحت نيران قصف الاحتلال الصهيوني.
"لم يعد يقوى القلب على المزيد.. أهالينا شهداء وأطفالنا جياع ومن تبقى من رجالنا أسرى وجرحى ونرى قهر رجالنا بأعيننا ولا نقدر على شيء، هو الله الواحد القهار سينصفنا"، بهذه الكلمات عبرت إحدى النساء الغزيات عن حجم المعاناة والألم الذي يعشنه اليوم وقد نزحت وعائلتها للمرة الثانية بحثا عن مكان آمن بعيد عن قصف الاحتلال والغارات الفاشية.
تتعالى أصوات نساء وأمهات غزيات بعد مرور أكثر من 75 يوما على حرب الإبادة التي لم تخلف وراءها سوى الدمار، فلا مأوى ولا طعام ولا ماء، وجرحى بلا دواء وأطفال بلا حليب ووسط كل هذه المعاناة يتجبر الجيش الاسرائيلي ويقتحم المستشفيات والمدارس ويدب الرعب في قلوب النساء والأطفال.
أمام أعين النساء والأمهات والأطفال نكل جيش الاحتلال الصهيوني بالرجال والشباب وسحلهم على مرأى زوجاتهم وأمهاتهم دون أن يعلموا مكان اعتقالهم واختفائهم إن كانوا شهداء أم هم على قيد الحياة، فتصبح معاناتهن مضاعفة بين الخوف والمسؤولية.
اختصاصية علم الاجتماع والناشطة في حقوق المرأة الدكتورة فادية الإبراهيمي تلفت بدورها إلى معاناة المرأة الفلسطينية في قطاع غزة من أثر وتبعات النزاعات المسلحة من نزوح وتهجير قتل، موت وفقدان وظروف إنسانية قاسية تعانيها باستمرار.
قتل أكثر من أربع آلاف امرأة ونزوح أكثر من 800 ألف امرأة من منازلهن في القطاع، ولا يستطيع أحد ان يتخيل قسوة وألم النزوح على النساء فلا بيت ولا مأوى، مصير غير واضح، صعوبة تأمين الملجأ وتأمين المأكل والمشرب وحماية الأطفال وتأمين احتياجاتهم وتزايد المهام، بحسب الإبراهيمي.
وفي الجانب الصحي؛ فإن الدور او الوظيفة الإنجابية للمرأة من حمل وولادة وتربية الأطفال يكاد اليوم يكون مهمة صعبة جداً في قطاع غزة، فكثير من النساء الحوامل فقدن الأجنة وتعرضن للإجهاض نتيجة للحرب، والمرأة التي ما تزال تحتفظ بحملها تعاني من نقص التغذية والخوف من الولادة في ظل غياب الرعاية الصحية والظروف المناسبة للولادة من مستشفيات، وربما عدم القدرة على توفير التخدير والمسكنات.
كذلك تعاني النساء صعوبة في تأمين مستلزمات الدورة الشهرية من فوط صحية ومسكنات وما يخص النظافة الشخصية، كما أن النساء كبار السن يفتقدن لفرص توفير الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والعلاج الخاص بهن، كذلك المعاناة من أمراض مزمنة وذوات الاحتياجات الخاصة، كذلك المصابات في الحرب واللواتي تعرضن للقصف وهدمت المنازل فوق رؤوسهن وخرجن بإصابات بالغة كالبتر لأطرافهن وبعاهات دائمة سترافقهن مدى الحياة.
أما عن الجانب النفسي فالحرب الأخيرة كانت الأعنف على النساء، حيث أُبيدت عائلات بالكامل، والفقد يُحدث صدمات نفسية يصعب تجاوزها، وضغوطات وتوتر وقلق وخوف وأرق وإحباط واكتئاب وغيرها من المشاكل النفسية التي تمر بها النساء في غزة.
الأم تفقد أطفالها تحملهم جثثا في أحضانها، قلوب الامهات محطمه في غزة ولا وجع يضاهي او يعادل أوجاعهن.
الجانب الاجتماعي للنساء في غزة والحياة اليومية الاعتيادية اختفت وانتهت، فالفتيات الصغيرات لا يذهبن للمدارس، الكتب ضاعت تحت انقاض البيوت المقصوفة، طالبات الجامعات توقفت طموحاتهن وأحلامهن، والنساء العاملات لا يذهبن لعملهن وفقدن وظائفهن وربات البيوت خسرن بيوتهن، عائلات أبيدت، ومن بقي استشهد أو أصيب أو لجأ للنزوح، والباقون يدعون بالنصر والثبات وأن تتوقف الحرب الدامية.
وفي الجانب النفسي يشير الدكتور موسى مطارنة إلى أن المرأة تنتهك كافة حقوقها الإنسانية تُقصف وتُقتل وتشرد وتتحمل مسؤولية نفسها وأسرة واجتماعية وانسانية.
ويلفت مطارنة إلى خصوصية معاناة المرأة في غزة، المسؤولية الاجتماعية والوطنية ومسؤولية الأسرة التي فقدت ولي أمرها ورجالها إما شهداء أو أسرى، ومسؤوليتها في البقاء قوية وثابتة ترفع معنويات من حولها وقد لا تجد أحد يواسيها.
وتعاني المرأة الفلسطينية في غزة بحسب مطارنة منذ زمن طويل الحصار والشح بالموارد، فكيف اليوم وهي تجد نفسها وعائلتها وأطفالها في خطر والخوف والقلق والتوتر تسيطر عليها وعندما تودع شهداء من عائلاتها وتفقد أطفالها صغارا ورضع تصبح في حالة من الصدمة النفسية والانهيار.
ويصف مطارنة المرأة في غزة بالقوية، لكن فقدان السند كالزوج والابن يضعها في معاناة مع الحياة فهي مشردة من بيتها وأمامها مستقبل مجهول وبيئة غير آمنة فلا طعام ولا ماء ولا حتى بيت بسقف يحميها وأطفالها ما يخلق لديها عدم الأمان النفسي، خصوصا عندما ترى لرجالها وأبنائها يعتقلون أمام أعينها ويسحلون ولا تستطيع أن تفعل شيئا.
ويبين مطارنة أن النساء اليوم في غزة يفتقدن السلام الاجتماعي بفعل الظروف القاهرة التي يعشنها في غزة ويعانين من رهاب الموت والفقد، فضلا عن صراع البقاء وإحساسها بالمسؤولية اتجاه أبنائها الذين وإن نجوا من قصف الاحتلال فالجوع يقتلهم ببطء.
تحمل النساء في غزة مسؤولية أبنائها في ظل الظروف الراهنة الصعبة ليس أمرا هينا وفق مطارنة، فإلى جانب تهجيرها وخسارة بيتها يمارس الاحتلال أقذر أنواع التنكيل بالرجال والشباب، لتلجأ النساء لأماكن النزوح وحدهن دون رجال ولا أبناء يجهلن مصيرهم ويخشين من المستقبل المظلم فالرضيع لا يجد حليبا والطفل يطلب كسرة خبر.
معاناة المرأة الغزية في هذه الحرب تفوق كل المرات الماضية، فهي تفقد قوتها وتتحمل ما لا طاقة لها به، والبحث مستمر عن مأوى وملجأ لها تحت القصف المستمر ورصاص الاحتلال، واصفا مطارنة ما يحدث عارا على جبين العالم واستهتار بالمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية، ما يجعل النساء اليوم وحدهن أمام الحرب والجوع والألم وضحية عدوان همجي يدمر كل شيء.

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