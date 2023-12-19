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القسام تقصف تل أبيب

12/19/2023 2:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إنها جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وبمدينة ريشون لتسيون، مؤكدا سماع أصوات انفجارات واعتراضات صاروخية في سماء تل أبيب.

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