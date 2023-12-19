القسام تقصف تل أبيب

القسام تقصف تل أبيب
التاريخ
12/19/2023 2:32:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إنها جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.
ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وبمدينة ريشون لتسيون، مؤكدا سماع أصوات انفجارات واعتراضات صاروخية في سماء تل أبيب.
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