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توحيد التقويم الجامعي ويحدد موعد بدء الفصل الثاني

12/19/2023 2:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2023-2024 بحيث يكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 18-2-2024، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 25-2-2024.
أما الجامعات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 25-2-2024، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 3-3-2024.

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