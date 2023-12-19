توحيد التقويم الجامعي ويحدد موعد بدء الفصل الثاني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2023-2024 بحيث يكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 18-2-2024، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 25-2-2024.
أما الجامعات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 25-2-2024، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 3-3-2024.
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