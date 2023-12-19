مجلس المحامين تدفع الرسوم السنوية عن منتسبيها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قـرر مجلس نقابة المحامين تسديد الرسوم السنوية لعام (2024) لكافة الزملاء المحامين الأساتذة المنتفعين من الصندوق التعاوني لعام (2023) مساهمة من الصندوق التعاوني في الرسـوم السنوية لعام (٢٠٢٤)، وعملاً بأحكام المادة (3/أ) من نظام الصندوق التعاوني.
واستثنت النقاب رسوم الإشتراك في التأمين الصحي ورسوم ووكالات الشركات وأي ذمم مترتبة بحق أي عضو لصناديق النقابة.
ودعت النقابة المحامين لتعبئة النموذج الخاص بالرسوم السنوية شخصياً واستلام بطاقة النقابة وبطاقات التأمين الصحي للمشتركين والمنتفعين.
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