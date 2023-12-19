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مجلس المحامين تدفع الرسوم السنوية عن منتسبيها

12/19/2023 2:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قـرر مجلس نقابة المحامين تسديد الرسوم السنوية لعام (2024) لكافة الزملاء المحامين الأساتذة المنتفعين من الصندوق التعاوني لعام (2023) مساهمة من الصندوق التعاوني في الرسـوم السنوية لعام (٢٠٢٤)، وعملاً بأحكام المادة (3/أ) من نظام الصندوق التعاوني.

واستثنت النقاب رسوم الإشتراك في التأمين الصحي ورسوم ووكالات الشركات وأي ذمم مترتبة بحق أي عضو لصناديق النقابة.

ودعت النقابة المحامين لتعبئة النموذج الخاص بالرسوم السنوية شخصياً واستلام بطاقة النقابة وبطاقات التأمين الصحي للمشتركين والمنتفعين.

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