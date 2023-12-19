20 كاسحة ثلوج جديدة تنظم الى أسطول الأشغال استعدادا لموسم الشتاء

MENAFN - Alghad Newspaper) تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم كاسحات الثلوج الجديدة التي أعدتها الوزارة استعدادا لموسم الشتاء والبالغة 20 كاسحة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمديرية المشاغل والآلات التابعة للوزارة وفي إطار الجولات الميدانية المستمرة لوزير الأشغال للاطلاع على واقع العمل والاستماع لاحتياجات وملاحظات مختلف المديريات.

وأطلع أبو السمن على الاعمال التي تقدمها المديرية والمعيقات التي تواجه سير العمل واستمع إلى إيجاز مفصل من المعنيين حول سير الاعمال والتحديات والمعيقات التي تواجههم ومقترحاتهم لتجويد الأعمال والارتقاء.

ويأتي استلام الكاسحات في اطار استعدادات الوزارة لموسم الشتاء واستجابة لخطة العمل الموضوعة لهذة الغاية والتي تضمنت تجهيز 410 آلية موزعة على مختلف محافظات المملكة للعمل مع 119 فريق ميداني.

وكانت وزارة الأشغال قد أعدت رقم موحد لشكاوى وبلاغات الأشغال على الرقم 106 كما قامت بتجهيز انظمة متابعة البلاغات والشكاوي الالكترونية (ORSN) وانظمة التتبع للمركبات والكاميرات وربط كافة المعلومات على نظام (GIS). وتنقسم حالات الطوارئ وفق خطط الأشغال الى ثلاثة مستويات هي خفيفة ويعمل بها مع بداية فصل الشتاء وتنتهي بنهايته، ومتوسطه يعلن عنها بامر من وزير الأشغال وحسب التوقعات الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية للمنخفضات المتوسطه (امطار غزيرة 'تساقط ثلوج غير متراكمة، تجمعات مياه خفيفه)، وقصوى ويعلن عنها بامر من الوزير وبالمنخفضات الشديدة (تراكم ثلوج ،انهيارات،فياضانات،انقطاع طرق والخ))