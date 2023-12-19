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لا أردنيين بين مصابي زلزال الصين

12/19/2023 2:32:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة أن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في بكين ‫تواصلت مع الجهات الصينية الرسمية للتأكد من سلامة أفراد الجالية الأردنية المتواجدة في مقاطعة ‫قانسو الصينية‬ التي ضربها الزلزال يوم أمس.

وقال القضاة إن السفارة الأردنية في بكين على تواصل مع مواطنة أردنية واحدة مقيمة في منطقة الزلزال ومسجلة على قوائم السفارة، وهي بصحة جيدة ولم تتعرض لأي أذىً نتيجة الزلزال.

وأضاف بأن السلطات الصينية أكدت للسفارة عدم وجود أي أردني بين الإصابات المسجلة لديهم جراء الزلزال.

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