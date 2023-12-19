مصدر عسكري يعلن كميات المواد المخدرة والاسلحة المضبوطة على الواجهة الشمالية الشرقية

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن مصدر عسكري لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، كمية المواد المخدرة والأسلحة التي تم ضبطها خلال الفترة من 2021 ولغاية 19/12/2023 على الواجهة الشمالية الشرقية.



وشملت المواد 60280642 حبة من الكبتاجون، و41717 كفا، و 735 كيلوغراما، و 13 كيسا من مادة الحشيش، و 100386 حبة و 86 شريطا من مادة الترامادول، و 589000 حبة من مخدر لكسيس.



كما شملت الكميات المضبوطة، 35810 اشرطة من كبسولات جاليكا، و 18355 حبة من كبسولات بلاريكا، و 197009 حبات، و 103.96 كيلوغرام، و6 (شوالات) من المواد المخدرة المختلفة.



وشملت الكميات ايضا 5819 كيلوغراما، وصرتين من بودرة الكريستال، و 360 حبة من مادة الغباليز.



كما اعلن المصدر ان كميات الاسلحة المضبوطة خلال ذات الفترة، بلغت 4 صواريخ

من نوع روكيت لانشر، و 4 صواريخ نوع آر بي جي، و 10 الغام ضد الافراد، إضافة الى بندقية قنص واحدة نوع جي3.



وشملت الأسلحة ايضا بندقية واحدة من نوع م16 مجهزة بمنظار قنص، و225 غراما من مادة TNT المتفجرة، و 21 بندقية آلية مختلفة، و 10 مسدسات، و5 قنابل يدوية، وقذيفة M203 بدون جوف، وكلاشنكوف عدد 1. -(بترا)