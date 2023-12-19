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القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة - صور

12/19/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش
العربي، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية.


وتضم الطائرة مواد واحتياجات أساسية وطروداً وملابس شتوية، لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.


ويأتي إرسال هذه الطائرة ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة.


يشار إلى أن القوات المسلحة تسيّر جسراً جوياً لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لتقديم العلاج والإسعافات للأهل في القطاع. -(بترا)

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