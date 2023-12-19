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هل يمكن السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي؟

12/19/2023 2:32:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي أثار العدوان الإسرائيلي على غزة، وما تضمنه من مشاهد بشعة للقتل، والتدمير، والإبادة الجماعية، واستهداف الأطفال والنساء، والمدنيين، وتدمير البيوت، والـمساجد، والكنائس، وحصار المستشفيات وقصفها، والجنون الإسرائيلي تساؤلاتٍ عديدةً فيما يخص منصات التواصل الاجتماعي التي يمكن اعتبارها البطل الإعلامي الحقيقي في هذه الحرب غير المسبوقة، وولد ذلك أسئلة عديدة عن تأثيراتها الكبيرة، وقدرتها على تغيير التأييد الغربي التقليدي، وغير الـمبرر للعدوان الإسرائيلي الـمستمر منذ 75 عامًا.
على غير العادة، لم ينفرد الإعلام الغربي – والأميركي خاصة – وهو الـمعروف بتحيزه للرواية الإسرائيلية، وعدم إعطائه فرصة للسردية العربية بالظهور في الساحة الإعلامية كما حصل في الـمعارك السابقة، وبدلًا من أن يعاني العرب من ظلم الإعلام، وتحيزه، وعدم اهتمامه بنقل الصورة الحقيقية في الميدان، أصبحت الشكوى على منصات التواصل الاجتماعي تأتي من الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الـمرة لا تأتي الشكوى لأن هذه الوسائل قامت بنقل الصورة غير الحقيقية لما يجري، بل لأنها تفعل ذلك، والقاعدة الأساسية في علم الإعلام تقول دائمًا إن المعتدي يخاف من الإعلام، وهذا ما يحصل مع دولة الاحتلال التي باتت تردد في كل مكان أنها مظلومة، ومستهدفة من منصات التواصل الاجتماعي.
خلال العقود الـماضية عاشت دولة الاحتلال في ظل حماية أمنية تامة، فكما أنها تحاصر الشعب الفلسطيني، وتمنعه من الحصول على حقوقه الطبيعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على أرضه، والتمتع بالحرية في أرضه وبحره، فهي تفرض عليه من خلال شركائها – أميركا وغالبية الدول الغربية- حصارا إعلاميًا شديدًا، تمثل في إخفاء السردية العربية، وانتقاء الأحداث التي يتم نقلها إلى القارئ أو المشاهد الغربي، وعدم التعامل مع القضية الفلسطينية وفقًا للمهنية الإعلامية، بل وتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، والعيش في ظل استثناء إعلامي بغيض – سيشكل لاحقًا وعند الصحوة الغربية وتغير معطيات الإعلام وغياب الوفرة الـمالية الصهيونية التي تكبله وصمة عار تجعل الغرب يكفر عن خطاياه، فيذكر ليل نهار ما قام به من جرائم إعلامية بحق شعب أعزل يتوق لتقرير مصيره لصالح آلة حربية تبدع في تجريد الآخرين من إنسانيتهم-.
الغريب أن منصات التواصل الاجتماعي ورغم التقييد الكبير لها – خاصة في منصة الفيس بوك- ومحاربة الـمحتوى الفلسطيني بطريقة مكشوفة، ولكنها وبسبب التفاعل الكبير مع القضية الفلسطينية لم تستطع للآن رغم كل الإجراءات التي قامت بها من تحييد السردية العربية الفلسطينية، بل وما زال الاحتلال الإسرائيلي ومؤيدوه يصفون هذه المنصات بالظالمة لمجرد أنها تحاول نقل الحقيقة، ولعل زيارة إيلون ماسك إلى فلسطين المحتلة، ولقائه كبار القادة الإسرائيلين، والضغط عليه بكل السبل من أجل منع الـمحتوى الفلسطيني، ورغم تصريحاته المرضية نوعًا ما للعرب، ولكن الواقع الآن في منصة (X) يشير في بعض مؤشراته إلى أنه يتجه إلى انتهاج أسلوب منصة الفيس بوك اتجاه الـمحتوى العربي الفلسطيني.
حسب رؤيتي الشخصية التي أزعم أنها مستندة إلى وقائع ومعطيات، وقراءة دقيقة في الإعلام الغربي، وبناء على تخصصي في الإعلام الرقمي أعتقد أن منصات التواصل الاجتماعي وفي حالات القضايا الحاسمة التي تلقى صدى شعبيًا كبيرًا، مثل القضية الفلسطينية تتمرد على كل الخوارزميات التي تحاول لجم الرأي العام الرقمي العالمي، ومهما حاولت هذه الـمنصات إخفاء تحيزها الكبير لجهة ضد أخرى، فإنها مثل العصر الرقمي الذي نعيشه“عصر الانكشاف” والفضائحية في كل شيء لن تنجح.
لا يمكن لـمنصات التواصل الاجتماعي أن تمنع الـمحتوى المخالف ألا يظهر وإلا فإنها ستفقد مصدر قوتها – إعطاء فرصة للصوت الـمختلف أن يصدح في كل وقت وحين- ولكنها دائمًا تلجأ إلى الحيلة في ذلك من خلال تجيير الخوارزميات، واللعب بطرق توزيع الـمحتوى، وحجمه، ومع ذلك فإن المد الشعبي الرقمي الهائل لا يسمح بوقوف أي قوة أمامه.
قضية الشيخ جراح، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، كشف الإعلام الغربي، وعراه تمامًا، وأثبت بما لا مجال للشك أن المهنية الإعلامية تتبخر أمام الوفرة الـمالية الصهيونية، وسوق الإعلانات، والهيمنة التقليدية لحلفاء كيان الاحتلال على الإعلام، وأن منصات التواصل الاجتماعي – رغم ما يعتريها من تحيز- تشكل فعليًا الإعلام البديل، وهي الأكثر قدرة على نقل ما يحصل فعلًا في الميدان، دون تأطير، أو تحريف، أو تزييف.
لن يستمر الظلم الصهيوني على الشعب العربي الفلسطيني، والغرب بدأ يتغير – خاصة فيما يتعلق بشبابه- ودولة الاحتلال على موعد مع تغييرات عاصفة في الرأي العام العالمي ستقلب الطاولة عليه، لينتهي - بإذن الله- آخر احتلال استعماري بغيض ما زال يشكل وصمة عار في جبين البشرية.

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