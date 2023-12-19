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مسؤول حوثي كبير: موقفنا من غزة لن يتغير بسبب التحالف البحري الأميركي

12/19/2023 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران لن تغير موقفها من الصراع في غزة بسبب تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف أن التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة“لا داعي له أساسا”، وأن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل، بسبب“الحرب العدوانية الظالمة على فلسطين والحصار على قطاع غزة”.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السفن.(رويترز)

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