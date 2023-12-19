مسؤول حوثي كبير: موقفنا من غزة لن يتغير بسبب التحالف البحري الأميركي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران لن تغير موقفها من الصراع في غزة بسبب تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف أن التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة“لا داعي له أساسا”، وأن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل، بسبب“الحرب العدوانية الظالمة على فلسطين والحصار على قطاع غزة”.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السفن.(رويترز)
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