الاحتلال يحول مستشفى العودة بجباليا الى ثكنة عسكرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي حولت مستشفى العودة بجباليا شمال قطاع غزة الى ثكنة عسكرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور اشرف القدرة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز 240 شخصا منهم 80 من الطواقم الطبية و40 مريضا و120 نازحا داخل المستشفى بلا ماء ولا طعام ولا دواء وتمنع الحركة بين الاقسام.
وأضاف ان قوات الاحتلال اعتقلت 6 من كوادر المستشفى على رأسهم مديرها الدكتور احمد مهنا بالاضافة الى مريض ومرافق.
MENAFN19122023000072011014ID1107628861
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.