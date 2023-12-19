تهدد صحتهم الإنجابية.. جنود إسرائيليون يتعرضون لإصابات خطيرة بالمسالك البولية



يقول الموقع الإسرائيلي إن الحرص في التعامل مع هذه النوعية من الإصابات له أهميته، لأن الضعف في الجهاز البولي والمسالك والجهاز التناسلي يعرض الجنود لأسئلة عن أضرار مستقبلية لقدرتهم الجنسية والخصوبة. وفي بعض الأحيان، وفقاً للأطباء، ينزعج جنود الاحتلال أكثر من الإصابات الأخرى التي قد تعرض حياتهم للخطر.



ومؤخراً، أجرى مستشفى أسوتا العام في أسدود عملية سريعة لحفظ الحيوانات المنوية لجندي أصيب بإصابة خطيرة في المسالك البولية، خوفاً من أن تؤدي إلى عجزه عن إنتاج خلايا الحيوانات المنوية مستقبلاً.



مستشفيات الاحتلال مكتظة بالمصابين

إذ تقول الدكتورة أوريت راز، رئيسة قسم المسالك البولية في المستشفى: "قرابة 80% من المصابين الذين نستقبلهم يحتاجون إلى تدخل في المسالك البولية.

وهناك إصابات تهدد الحياة مقارنة بإصابات طفيفة نسبياً، وإصابة مجرى البول إعاقة دائمة، وقد تسبب ضرراً مدى الحياة، حتى الإصابات التي تبدو طفيفة تكون خطيرة، سواء من الناحية الوظيفية بعد ذلك أو من الناحية النفسية".



وبحسب الدكتورة راز: "الرجال في أي عمر يرغبون في الحفاظ على ذكورتهم، لكن الشباب تحديداً يخشون على خصوبتهم، ويخافون جداً من أن يفقدوا قدرتهم في الجزء الجنسي من حياتهم الشخصية، وحين يتحدثون عن الإصابات يقولون إن هذه الإصابة أكثر ما يقلقهم. فالشباب يحتاجون إلى هذه القدرة، لأنهم ما زالوا مستعدين لتكوين أسرة وبناء علاقات".



وأضافت دكتورة راز عن إصابة الجندي الذي أجريت له جراحة سريعة لحفظ الحيوانات المنوية: "بترت ساق الجندي من تحت الركبة، وكانت الإصابة بالغة، وفي هذه النوعية من الإصابات تصعب رؤية الإصابة الداخلية، واكتشفنا لاحقاً أن إحدى الخصيتين تعرضت لأضرار كبيرة، والخصية الأخرى تعرضت لصدمة حرفياً".



وأضافت: "أنقذنا كمية لا بأس بها من الحيوانات المنوية، كانت لدينا فسحة من الوقت لإنقاذها، لأنه من الضروري إجراء هذه العملية بسرعة، لأننا نتحدث عن أنسجة حساسة للغاية، وفي هذه الفسحة من الوقت تمكنا من حفظ الحيوانات المنوية وإعادة البناء. وحفظ الحيوانات المنوية له ما يبرره لأنه ضمان لخصوبته، أنا شخصياً لديّ ابن في غزة، وأتفهم ما قد يشعر به الآباء، كان صعباً جداً عليّ أن أرى رجلاً كان يقاتل من أجلي ومن أجلنا منذ لحظات يبكي بسبب إصابة في خصيتيه، هذا مفجع".



وقال جندي الاحتلال الذي تعالجه الدكتورة راز: "لا أريد أطفالاً في الوقت الحالي"، لكنه قال إن أكثر ما أزعجه الضرر الذي يمكن أن يؤثر على قدرته الجنسية، وقال:

"أخبروني أن عندي مشكلة، وأنني لم أعد قادراً على إنتاج الحيوانات المنوية، وأنه يمكنني تلقي هرمون التستوستيرون مرة كل ثلاثة أشهر. وحين أُصبت طلبت من صديقي أن يتحقق ما إن كنت قد أصبت في الجزء السفلي، هذا هو أكثر ما يزعجني، ويهمني جداً، وأنا أتفهم ما يشعر به الجنود الآخرون، هذه الإصابة تهمني أكثر من الساق، إنها رجولتنا، هرمون التستوستيرون، السائل المنوي، الإشباع الجنسي، هذا من أكثر الأشياء التي تهمني، ويسعدني أنه لا ضرر بها".



فيما قالت والدة الجندي المصاب: "أشعر بألمه، أرى مدى الألم والتوتر والإحباط الذي يشعر به بسبب هذا الأمر. يقول دائماً إنه من المستحيل أن يخترعوا شيئاً يحمي الخصيتين، وغمرني الارتياح حين أخبروني بأنهم سيجرون عملية لحفظ الحيوانات المنوية، كان هذا أول ما طلبته حين أدركت أنه أصيب بخصيتيه، كنت قلقة من ألا يتمكن من إنجاب الأطفال، وأن إصابته قد تؤثر على كمية الحيوانات المنوية التي يمكن أن ينتجها، وأنا أتفهم تماماً أن هذا يزعج الجنود، وأنهم يخشون على قدرتهم الجنسية".



يشار إلى أن جيش الاحتلال كان قد أعلن في وقت سابق على موقعه الإلكتروني عن مقتل 461 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 129 قتلوا منذ بداية الحرب البرية على قطاع غزة في الـ27 من الشهر ذاته. -عربي بوست

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