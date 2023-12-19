مسؤول إسرائيلي يدعو لـ”تسوية غزة بالأرض” وتحويلها لمتحف



وقال رئيس بلدية "ميتولا" في شمال فلسطين المحتلة، ديفيد أزولاي، لمحطة الإذاعة الإسرائيلية "103 إف إم"، إنه "بدلاً من توجيه الفلسطينيين جنوباً، علينا أن نوجههم إلى الشواطئ، وبعدها نقلهم إلى شواطئ لبنان، التي تضم عدداً كافياً من مخيمات اللاجئين".



وتابع أنه على "إسرائيل إنشاء شريط أمني يمتد من البحر إلى السياج الحدودي لغزة، وتركه خالياً تماماً، ليكون تذكيراً بما حدث فيه يوماً، ولنجعله شبيهاً بمعسكر الإبادة أوشفيتز"، على حد قوله.



وما بين عامي 1940 و1945، قُتل حوالي 1.1 مليون شخص (منهم نحو مليون يهودي) في معسكر الإبادة "أوشفيتز".



وقال أزولاي: "يجب إخلاء قطاع غزة بأكمله وتسويته بالأرض، تماماً كما حدث في "أوشفيتز"، فليتحول إلى متحف، يعرض قدرات دولة إسرائيل ويثني أي شخص عن العيش في قطاع غزة، هذا ما يجب فعله ليكون تذكيراً مرئياً واضحاً".



متحف أوشفيتز: تصريحات المسؤول الإسرائيلي "بغيضة"

ولاقت تصريحات أزولاي انتقادات واسعة النطاق على الشبكات الاجتماعية، ووُصفت بأنها دعوة للإبادة الجماعية.



ووصف متحف أوشفيتز التذكاري في بولندا هذه التصريحات بأنها "مريضة وبغيضة".

وقال المتحف في تغريدة على منصة "إكس"، الاثنين 18 ديسمبر/كانون الأول : "يبدو أن ديفيد أزولاي يستغل رمز أكبر مقبرة في العالم للإدلاء بتصريحات مريضة وبغيضة، والدعوة إلى أعمال تنتهك جميع القوانين المدنية والأخلاقية والإنسانية في الحرب".



وأضاف أن تصريحاته "دعوة لقتل على نطاق قريب من أوشفيتز، تضع العالم الصادق بأكمله في مواجهة مع جنون لابد من مجابهته ورفضه بكل حزم".



وأعرب المتحف عن أمله في أن ترد السلطات الإسرائيلية على هذه "الإساءة المشينة".



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 19 ألفاً و453 فلسطينياً، بالإضافة إلى 52 ألفاً و286 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية. -عربي بوست