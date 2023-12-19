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تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

12/19/2023 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تجدد قبل ظهر اليوم الثلاثاء القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت بأن القصف استهدف بلدات الناقورة وحرش يارون وحانين وأطراف ميس الجبل وبليدا والعويضة والخيام، وأطراف بلدة الخيام".
وتابع، إن المسيرات الإسرائيلية حلقت بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة في البقاع اللبناني، كما حلق الطيران المروحي الاستطلاعي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وصولا إلى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة اليوم "مر أربعة وسبعون يوما من مأساة الحرب على غزة، والاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان، والإصابات في صفوف المدنيين، والمعاناة الإنسانية جراء الإجرام والإبادة".
واضاف إن أهلنا في الجنوب هم ضحايا الإعتداءات الإسرائيلية اليومية، والقرى والأرض والمزروعات كلها تتعرض للحرق".وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت بأن القصف استهدف بلدات الناقورة وحرش يارون وحانين وأطراف ميس الجبل وبليدا والعويضة والخيام، وأطراف بلدة الخيام".
وتابع، إن المسيرات الإسرائيلية حلقت بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة في البقاع اللبناني، كما حلق الطيران المروحي الاستطلاعي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وصولا إلى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة اليوم "مر أربعة وسبعون يوما من مأساة الحرب على غزة، والاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان، والإصابات في صفوف المدنيين، والمعاناة الإنسانية جراء الإجرام والإبادة".
واضاف إن أهلنا في الجنوب هم ضحايا الإعتداءات الإسرائيلية اليومية، والقرى والأرض والمزروعات كلها تتعرض للحرق".

MENAFN19122023000072011014ID1107628856

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