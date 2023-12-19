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أكثر من 4605 فلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر

12/19/2023 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح الثلاثاء 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، رام الله، جنين، وأريحا، وسلفيت.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، بالإضافة إلى تفجير منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل من عقربا في نابلس.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 4605، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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