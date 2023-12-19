أكثر من 4605 فلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح الثلاثاء 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، رام الله، جنين، وأريحا، وسلفيت.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، بالإضافة إلى تفجير منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل من عقربا في نابلس.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 4605، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
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