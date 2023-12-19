فلسطينيون يرثون المعلق الصوتي الغزي عبدالله علوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) خيم حزن شديد على الأوساط الصحفية والإعلامية العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب استشهاد الصحفي والمعلق الصوتي الشهير عبد الله علوان، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وتداول ناشطون عددا من الأعمال التي أنجزها علوان لصالح مجموعة منصات قناة "الجزيرة"، لا سيما الأفلام الوثائقية التي جسدها بصوته في منصة "ميدان".
ونعت "ميدان" عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، معلقها الصوتي البارز، الذي حمل العديد من أعمالها التي لاقت رواجا واسعا بصوته إلى الملايين في العالم العربي.
وقالت في بيان مقتضب: "نقول وداعا لصوت ميدان، الصوت الذي رافقنا منذ انطلاقتنا وعرفتموه جميعا في أعمالنا المرئية، وترك بصمة واضحة في أذهان وقلوب جمهورنا العزيز".
وأضافت: "رحمة الله عليك زميلنا عبد الله، وشكرا لكل ما قدمته للمشاهد العربي. وسنبقى على العهد، بألا يغيب صوت الحقيقة".
كما شارك العديد من النشطاء مقاطع مرئية ظهر خلالها علوان أثناء تسجيله العديد من القصائد العربية الشهيرة بصوته.
ويواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ74 على التوالي، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 19،400 شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ52 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.
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