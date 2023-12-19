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فلسطينيون يرثون المعلق الصوتي الغزي عبدالله علوان

12/19/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خيم حزن شديد على الأوساط الصحفية والإعلامية العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب استشهاد الصحفي والمعلق الصوتي الشهير عبد الله علوان، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وتداول ناشطون عددا من الأعمال التي أنجزها علوان لصالح مجموعة منصات قناة "الجزيرة"، لا سيما الأفلام الوثائقية التي جسدها بصوته في منصة "ميدان".


ونعت "ميدان" عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، معلقها الصوتي البارز، الذي حمل العديد من أعمالها التي لاقت رواجا واسعا بصوته إلى الملايين في العالم العربي.

وقالت في بيان مقتضب: "نقول وداعا لصوت ميدان، الصوت الذي رافقنا منذ انطلاقتنا وعرفتموه جميعا في أعمالنا المرئية، وترك بصمة واضحة في أذهان وقلوب جمهورنا العزيز".




وأضافت: "رحمة الله عليك زميلنا عبد الله، وشكرا لكل ما قدمته للمشاهد العربي. وسنبقى على العهد، بألا يغيب صوت الحقيقة".

كما شارك العديد من النشطاء مقاطع مرئية ظهر خلالها علوان أثناء تسجيله العديد من القصائد العربية الشهيرة بصوته.



ويواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ74 على التوالي، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 19،400 شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ52 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.

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