Wednesday, 20 December 2023 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 19453

12/19/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 19,453 شهيدا، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي، إن حصيلة الجرحى ارتفعت أيضا لتصل إلى 52,286 جريحا.

وأضاف أنه وصل 151 شهيدا و313 إصابة إلى المشافي خلال الساعات الماضية فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

MENAFN19122023000072011014ID1107628853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث