حزب الله: دمرنا دبابة ميركافا إسرائيلية وقتل وجرح من فيها

حزب الله: دمرنا دبابة ميركافا إسرائيلية وقتل وجرح من فيها
التاريخ
12/19/2023 2:31:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن
حزب الله اللبناني استهدافه لدبابة ميركافا إسرائيلية قرب موقع المالكية
"بالأسلحة المناسبة" مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها.
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